Vinicius Tobias a fost împrumutat doi ani la Real Madrid, iar în prezent în prezent evoluează la Shakhtar Donețk. Pe 8 octombrie, Ingrid Lima, fosta lui parteneră, a adus pe lume o fetiță, nume Maite.

Fotbalistul a decis să-și tatueze numele Maite pe braț, împreună cu „te amo”, care înseamnă „te iubesc” în portugheză. Cu toate acestea, fosta lui iubită, o cunoscută influenceriță, a mărturisit pe Instagram, unde are 103.000 de urmăritori, că Vinicius Tobias nu este tatăl fiicei ei.

Vinicius Tobias și-a tatuat numele copilului, dar un test ADN a arătat că nu este al lui. „Trebuie să dau o explicație”

Ea a dezvăluit că după ce s-a despărțit de Tobias cu ceva timp în urmă, a început o relație cu un alt bărbat. Totul a devenit cert după un test de paternitate, care a confirmat că Maite nu este fetița fotbalistul brazilian.

„Am ieșit să fac o declarație despre ceva care devine enervant și despre care, din păcate, trebuie să dau în public o explicație. Eu și Vinicius nu am mai fost împreună o vreme. În acea perioadă, am fost într-o relație cu cineva și el la fel. Amândoi am mers mai departe cu viața noastră. Între timp a venit Maite. Am decis să facem un test ADN, iar Maite nu este fiica lui Vinicius”, a spus Ingrid Lima.

A fost îmrpumutat doi ani la Real Madrid

La doar 20 de ani, Vinicius Tobias a semnat pentru academia lui Real Madrid, după ce războiul din Ucraina l-a împiedicat să joace pentru Shakhtar Donețk.

El a avut o singură apariție în cei doi ani petrecuți în capitala Spaniei, înainte de a debuta în sfârșit pentru Shakhtar în acest sezon.

