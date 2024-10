Proprietarii cocoșului au fost dați în judecată de o vecină deranjată de cântecul său.

Ricco trăiește într-o zonă de tranziție între fermă și cartier rezidențial, cu aproximativ 20 de vecini în apropiere.

Proprietarul său, Franck, spune că animalul a devenit mai timid de când a atras atenția: „E puțin sălbatic, nu-i place să vadă oameni. A observat că e în centrul atenției acum și se ascunde când vede pe cineva”.

Conflictul cu vecinii

Franck susține că îl deține pe cocoșul Ricco din 2018. Vecina care i-a dat în judecată s-a mutat în zonă în 2021 și dorește să rămână anonimă. Ea a declarat pentru France Info că zgomotul făcut de cocoș o împiedică să se bucure de grădina sa.

Proprietarii au încercat să găsească soluții pentru a reduce disconfortul. „Când am luat cocoșul, ne-am gândit să deschidem ușa cotețului la 8.30 pentru a nu deranja vecinii. Apoi am convenit să o deschidem la ora 9. Am observat că iarna găinile nu mai făceau ouă pentru că au nevoie de lumină. Așa că iarna deschidem la 8.30, iar vara la 9”, explică Franck.

Comunitatea este de partea cocoșului

În fața instanței, proprietarul a prezentat mai multe declarații de susținere din partea vecinilor: „I-am întrebat pe toți vecinii dacă cocoșul nostru îi deranjează. Toți cei cu care am vorbit ne-au spus că nu îi deranjează. Din contră, voiau să audă mai des cocoșul cântând”.

Cazul va ajunge în instanță pe 14 ianuarie 2025.

Cântecul cocoșului este protejat și prin lege

O lege din 29 ianuarie 2021 privind protejarea patrimoniului senzorial al zonelor rurale franceze stipulează că „sunetele și mirosurile” fac parte din ”patrimoniul comun al națiunii, alături de peisaje, calitatea aerului, ființele vii și biodiversitate”.

Astfel, cântecul cocoșului Ricco ar fi protejat prin lege. Cu toate acestea, rămâne de văzut cum urmează să fie rezolvat conflictul dintre cei doi vecini, pornit de la cocoș.

Nu este primul asemenea caz din Franța

În 2019, un alt caz asemănător a avut loc în Franța. Stăpânii unui cocoș pe nume Maurice au fost dați în judecată de către o vecină din cauza zgomotului pe care acesta îl făcea în fiecare dimineață.

Proprietara sa, Corinne Fesseau, a spus că vecinii din satul Saint-Pierre-dOléron, aflat pe insula Oléron, s-au plâns pentru prima oară de zgomot în aprilie 2017, cerându-i femeii să se ocupe și „să mențină liniștea lui Maurice.”

Cu toate acestea, femeia susține că locuia acolo de 35 de ani, și până la acel moment, nimeni nu s-a mai plâns de zgomotul făcut de animalele sale.

În cele din urmă, cocoșul Maurice a câștigat procesul dreptul de a cânta la ce oră dorește. „Un cocoș nu este anormal, insuportabil sau o bătaie de cap excesivă. El nu se afla în curtea lui ca să fie cool. El locuiește acolo printre găini pentru că stăpânii lui au nevoie de ouă”, a explicat la acel moment Julien Papineau, avocatul cocoșului Maurice.

