Ce se vede cu ochiul liber? S-au aşezat la coadă la voturi oameni orientaţi – e clar că nu i-ar angaja decât Statul, cel mai fraier patron.

De ce au nevoie? De două abilităţi. Prima, să stăpânească Arta Promisiunii, lucru greu într-o campanie unde toţi dau. Le trebuie o imaginaţie dezlănţuită, ca să mai inventeze câte ceva. Al doilea must have – să se dea „de-ai noştri”. Exemplu: Dragnea mânca „Eugenia”, Ciolacu a trecut la next level şi, bine aşezat ideologic, mănâncă hamburgheri.

De când am citit pe un afiş că o candidată promite „sănătate pentru toţi, nu doar pentru unii”, făcându-l invidios până şi pe Dumnezeu, am decis să îi ajut pe contracandidaţi cu o listă de promisiuni care să le sporească spectaculos şansele:

– siguraţă şi încredere pentru interlopi;

– steroizi compensaţi pentru crescătorii de lăcuste;

– ciocolată Dream Dubai pe toate noptierele;

– ajutoare de stat pentru mers la mall;

– Programul „Primul Rembrandt” pentru casele de 35.000;

– subvenţii pentru şpagă;

– Campania „Înapoi în piaţă” pentru pensionarii care au pierdut contactul cu tarabele;

– şcoli profesionale de pariuri şi păcănele;

– reni la sanie pentru toată lumea, nu doar pentru Moş Crăciun.

Mă întrerup, că mă sună baronul Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen pe Telegram. BBL (traduc doar pentru cei care nu şi-au finalizat încă meditaţiile la engleză – be back later).

