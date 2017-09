Muntenegru – România 1-0, în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018. În Grupa E mai sunt de jucat două etape. România a pierdut orice șansă la locul 2. Tricolorii n-au mai mers la Mondiale din 1998, când au prins en-fanfare turneul final din Franța.

Christoph Daum, selecționer România:

”Trebuie să construim o echipă nouă. Am văzut câteva lucruri bune, de-a lungul meciului. Am văzut progres, am fost foarte motivați, dar nu ne-am putut crea ocazii de gol. Echipa trebuie reînnoită! Am avut probleme de la primele meciuri. Contractul meu spune că, dacă nu ne vom califica, contractul meu se termină după aceste calificări.

Sunt foarte supărat că nu am putut să ofer o calificare. Nimeni nu este vinovat pentru această ratare a calificării. Trebuie să învățăm din acest eșec, să fim mai puternici. Am fost atacat în România, deși mi-a făcut plăcere să lucrez aici. Acum, sunt puțin dezamăgit de multe lucruri. De 8-9 luni, mă întrebați dacă demisionez”.

Alex Maxim, jucător România

”Sunt clipe dificile pentru noi toți. Am pierdut o calificare, încă una. Nu ne rămâne decât să ținem capul sus, să muncim la echipele de club. Trebuie să creștem jucători într-o mentalitate bună. Se pare că asta ne e valoarea, asta e realitatea. Cu aceiași jucători ne-am calificat la Campionatul European. Nu sunt eu în măsură să spun dacă trebuie să rămână sau nu domnul Daum. Nu îmi cer scuze acelei persoane care m-a înjurat, iar eu am reacționat, la meciul cu Armenia. În fața celorlalți, da, dar nu în fața acelei persoane. Prin mine, s-a dorit să se ajungă la alte persoane”.

Vlad Chiricheș, jucător România:

”E dezamăgitor că nu am reușit să facem o campanie bună. Azi, șansele noatre s-au risipit. Trebuia să ne agățăm de această șansă, oricât de mică, dar fără presiune. Campania asta am demonstrat că nu putem să mergem la un Mondial, iar asta poate să-ți transmită ceva. Eu cred că putem ceva. Nu sunt în măsură să vorbesc despre antrenor. Nu jucăm pentru antrenor, jucăm pentru echipa națională”.

Cosmin Moți, jucător România:

”Nu s-a pierdut în seara asta calificarea, ci doar trei puncte care ne ajutau pentru moral. Nu am reușit să ne ridicăm la nivelul Muntenegrului. Suntem jucători valoroși, puteam reuși mult mai multe decât am reușit în aceată campanie. Trebuie să ne recâștigăm încrederea în noi. S-a pierdut o calificare, e dureros. Eram conștienți că avem șanse infime la o calificare. E greu să te concentrăm 100%, în astfel de condiții. Cu siguranță, voi prinde să mai văd naționala la Mondiale. Nu să mă calific eu, căci am o vârstă”.

Florin Prunea, fost portar echipa națională:

”N-am crezut că voi trăi clipa în care naționala României să joace așa un meci decisiv. A fost o campanie ratată din toate punctele de vedere. Antrenorul nu are nicio legătură cu echipa. A fost o numire de imagine. De fapt, toate lucrurile sunt de imagine la FRF și la echipa națională. Situația este gravă la toate nivelurile, ne bate Liechtenstein, ne bate Cipru. Ar trebui să-l lași pe Daum până la capăt. Pe cine să lași la națională, ca interimar? Pe Ionuț Badea? E un antrenor mediocru și pentru o echipă de club. Sau pe Stoichiță, care a antrenat prin Panama?”.

Cornel Dinu, fost jucător și fost selecționer România:

„Când un domeniu de activitate e condus de persoane care n-au nicio treabă cu acel domeniu se ajunge la asta. În această seară am asistat la o partidă greu de urmărit pentru că mă ducea cu gândul la două lucruri. O partidă modestă, slabă, fără ritm. Situaţia noastră e dramatică. Băiatul ăsta tăvălit în făină… Are de-a face cu nişte proşti ca noi care-i dăm 50.000 de euro pe lună, îi angajăm toată familia.

Am dat dovadă de mult prea multă îngăduinţă cu această ruşine de metodist al fotbalului, pentru că antrenor nu mai e de foarte mult timp. El nu mai avea niciun fel de oferte până să vină la noi. L-am găsit noi mare salvator. L-am suportat până acum bătându-şi joc de realitatea fotbalistică de la noi. Daum a găsit nişte proşti aici. Face tot felul de măscării pe margine amărâtul ăsta.

Eu nu cred că-şi va da demisia sub nicio formă. El a şi anunţat că e legat de fotbalul nostru, că vrea să se califice la următorul turneu final. El trebuia să-şi dea seama că n-are nimic în comun cu fotbalul românesc. În această seară a făcut o formaţie cu elucubraţii, cu Găman la mijlocul terenului… «Motanul» (n.r. – Stancu) ăla a jucat în partea stângă, dar nu zgârie pe nimeni. Andone nu poate marca, are doar un gol de când vine la națională. Chipciu nu nimereşte decât jambierele adversarilor”, a declarat Dinu la TV Dolce Sport.