„Au distrus echipamentele electronice, computerele și au dat foc unei părți a clădirii”, a declarat pentru AFP o sursă din Ministerul de Interne din Irak, sub anonimat.

Aceasta spune că focul a fost stins și mulțimea dispersată de poliție.

„Forțele de securitate sunt încă desfășurate în apropierea clădirii”, adaugă aceasta, precizând că nu există, deocamdată, rapoarte despre arestări.

Numeroși polițiști rămân în zonă, blocând accesul la fața locului, potrivit unui fotograf AFP.

În reportajul difuzat de postul TV, membrii grupării islamiste palestiniene Hamas, ai grupării şiite libaneze Hezbollah şi ai nenumăratelor miliţii care alcătuiesc Rezistenţa Islamică din Irak, ucişi de armata israeliană de la începerea războiului din Gaza, în urmă cu un an, au fost calificaţi drept terorişti.

Intitulat „În acest mileniu lumea a scăpat de numeroase personalităţi teroriste care au terorizat lumea şi au vărsat sânge„, reportajul a încins spiritele în rândul a zeci de simpatizanţi ai organizaţiilor susținute de Iran. Acestea au fost numit de regimul de la Teheran drept „Axa Rezistenţei”.

⚡️#BREAKING Protesters in Iraq storm MBC (Saudi based) headquarters after they aired a program describing Hamas leaders and Iraqi fighters as “terrorists” pic.twitter.com/SJARytpTO4