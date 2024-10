Anoud spera să se reîntâlnească cu fiicele ei la Londra, dar tatăl lor le-a restricționat mișcările și le-a închis într-o vilă retrasă, practic fără contact cu lumea exterioară. Medicul american Dwight Burdick, care a lucrat pentru familia regală și a avut contact cu persoanele ținute în captivitate, a declarat ziarului The New Yorker că prințesele erau drogate, înfometate și însetate constant.

Dezvăluirile lui Dwight Burdick cutremură Arabia Saudită și lumea întreagă

Potrivit medicului, condițiile proaste au dus aproape sigur la moartea a două dintre fete. Conform teribilelor mărturii, fiicele regelui au fost ținute într-o „cușcă de aur”, în ciuda încercărilor zadarnice ale lui Burdick de a le asigura eliberarea.

La mijlocul anilor 1990, Dwight Burdick și-a asumat slujba de mentor al tinerilor medici saudiți la un spital din Riad, unde au fost tratați membrii familiei regale.

La acea vreme, majoritatea medicilor din Arabia Saudită erau străini. Cu toate acestea, țara se dezvolta rapid. Autoritățile construiau spitale moderne și lansau programe de pregătire a specialiștilor locali. În cadrul unuia dintre aceste programe, Burdick a răspuns la postul vacant.

Potrivit lui Dwight Burdick, după ani de muncă în medicina de urgență din Texas, era prea obosit de „droguri, alcool și violență”. Mutarea în Arabia Saudită i s-a părut o bună oportunitate de a câștiga bani și de a schimba mediul.

Dwight Burdick a ajuns să iubească atât de mult Arabia Saudită încât s-a convertit la islam

Noua locație părea ideală. Când soția lui Burdick, Susan, a fost diagnosticată cu cancer, guvernul a aranjat ca ea să fie transportată la Spitalul Regal. A fost adus de urgență un specialist danez pentru a efectua analizele amănunțite și de a se ocupa de pacient. Burdick i-a spus lui Heidi Blake de la The New Yorker că simțea că le datorează saudiților o favoare.

În acei ani, el însuși a înființat un sistem de îngrijire medicală pentru Abdullah bin Abdulaziz. Acesta din urmă a deținut oficial titlul de prinț moștenitor până în 2005, dar de fapt a preluat conducerea țării încă din 1996, după ce fratele său, regele Fahd, a suferit un accident vascular cerebral.

Abdullah avea deja peste 70 de ani la acea vreme. Burdick a echipat reședința soțiilor prințului, avionul și iahtul acestuia, astfel încât domnitorul să poată primi asistență de urgență, dacă este necesar. Unități de terapie intensivă au fost instalate în reședința principală a lui Abdullah. Dacă ar fi trebuit transportat de urgență, s-ar putea face într-una din cele patru ambulanțe echipate mai mult decât suficient.

Bedrick spune că în anii petrecuți în echipa medicală a prințului, a ajuns să iubească Arabia Saudită. El și soția sa s-au împrietenit cu vecinii lor, au îmbrățișat tradițiile locale și, în cele din urmă, s-au convertit la islam.

Când regele Fahd a murit și Abdullah, în vârstă de 81 de ani, a urcat pe tron, Burdick era deja favorizat de noul monarh și avea acces liber la reședința sa. Când a fost necesar, regele i-a permis doctorului american să folosească avionul său privat.

Observându-l pe Abdullah, Burdick a ajuns la concluzia că regele era „un om bun, cu vederi progresiste, deschis cooperării internaționale”. Când oamenii obișnuiți au apelat la monarh pentru ajutor, acesta le-a acceptat invariabil cererile, susține medicul.

Odată, la o audiență, o tânără s-a plâns că nu poate deveni inginer pentru că nu există instituții de învățământ specializate pentru femei. Monarhul a promis că va remedia situația.

Curând după aceea, autoritățile au lansat Universitatea de Știință și Tehnologie Regele Abdullah. Această instituție de învățământ a devenit prima din țară în care bărbați și femei au studiat împreună.

Primul șoc trăit de medic în Arabia Saudită. Cum a găsit-o pe prințesa Hala

Toate acestea l-au convins pe Burdick că sub Abdullah, Arabia Saudită se schimba în bine și devenea o țară mai modernă, inclusiv în ceea ce privește drepturile femeilor. Opinia lui a fost zguduită pentru prima dată în 2008, când, în timpul unei vizite de rutină la palatul regal din orașul Jeddah de la Marea Roșie, i s-a cerut să meargă în camerele fiicei regelui, prințesa Hala, și să o sedeze.

Ordinul de a o seda pe Hala l-a alarmat pe doctor pentru că folosirea drogurilor împotriva voinței unui pacient era contrară părerilor sale. A decis să intre în vila în care locuia prințesa și să vorbească cu ea. Când Burdick a intrat în camera în care stătea Hala cu un cuțit de bucătărie, fata i-a cerut să nu o atingă. Burdick a cerut permisiunea să se așeze și a început să o întrebe pe prințesă despre ce o tulbură. Hala s-a calmat treptat și i-a spus medicului că ea și cele trei surori ale ei, Maha, Sahar și Jawhar, sunt ținute în vilă împotriva voinței lor.

După ce a vorbit cu Hala, Burdick a studiat fișele medicale ale prințeselor și a aflat că acestea erau obligate în mod regulat să ia un amestec de diazepam, lorazepam, alprazolam și zolpidem, care avea un efect sedativ puternic. Potrivit medicului american, „cocktailul” de medicamente le-a imobilizat efectiv pe fete și le-a lipsit de capacitatea de a funcționa normal.

Timp de șapte ani le-a prescris fetelor un „cocktail” de medicamente

Această atitudine față de prințese l-a revoltat pe Burdick, dar el a continuat să le prescrie medicamente la ordinul regelui pentru a avea în continuare acces la vilă. În caz contrar, după cum a explicat medicul, Abdullah ar găsi pur și simplu pe cineva mai confortabil în locul lui. În următorii șapte ani (adică până în 2015), Burdick a făcut parte din echipa de medici care i-a permis să vadă prizonierii.

„Am avut un mare respect pentru el și am crezut că ar putea schimba lumea în bine”, a spus Burdick despre Abdallah. „Am crezut că ceea ce făcea el pentru femeile din Orientul Mijlociu este deosebit de important. Cum ar putea un astfel de bărbat să-și închidă fiicele și să le tortureze timp de 15 ani?”

Americanul a descris starea prințeselor drept o „cușcă aurita”. Fetelor li se permitea ocazional să meargă la cumpărături, însoțite de securiști. De asemenea, li sa permis să comunice prin telefon, e-mail și Skype cu mama lor și cu alte câteva persoane apropiate.

Burdick a aflat că aveau acces nelimitat la cocaină, amfetamine și alcool la vilă. De-a lungul timpului, fetele au dezvoltat o dependență. Cu toate acestea, în ciuda unei întregi echipe de medici repartizate acestora, nimeni nu le-a monitorizat serios starea până la sosirea lui Burdick.

Patru medici care au lucrat anterior la palatul regal au fost de acord să vorbească cu Heidi Blake, sub condiția anonimatului. Unul a spus: „Mi-a părut rău pentru prințese, dar știam că sunt probleme politice implicate care nu sunt treaba mea”.

Regele a dat ordin ca fiica lui să fie arestată

Până în 2003, prințesele au trăit aceeași viață de lux ca și restul copiilor lui Abdullah: au urmat școli private, au călătorit mult cu mama lor, au mers la yachting și la schi, au mâncat în restaurante Michelin și au stat în hoteluri de cinci stele.

Situația fetelor s-a schimbat când conducătorul de facto al Arabiei Saudite s-a supărat pe mama lor pentru că „nu a putut” să-i dea un moștenitor. Anoud al-Fayez a reușit să părăsească țara, să se mute la Londra și să divorțeze de soțul ei. Cu toate acestea, fiicele ei au fost închise. Activiștii pentru drepturile omului cred că regele le-a folosit pe prințese pentru a se răzbuna pe soția sa pentru neascultarea ei.

Potrivit lui Heidi Blake, relația dintre șeful statului și fiicele sale se deteriorase deja înainte ca mama lor să plece. Conflictul a izbucnit pentru prima dată când prințesele, îmbrăcate ca asistenți sociali, au vizitat o suburbie săracă a Riadului și apoi le-au spus asociaților lor că o parte semnificativă a populației trăiește în sărăcie, în ciuda cuvintelor tatălui lor despre prosperitatea universală.

Un timp mai târziu, una dintre fiice, Hala, care plănuise să devină psiholog înainte de a fi închisă, a vorbit despre încălcările drepturilor omului în Arabia Saudită. A fost arestată pentru scurt timp pentru asta. Cu toate acestea, chiar și după aceea, surorile au continuat să vorbească despre nedreptatea și cruzimea regimului tatălui lor.

„Se așteaptă ca femeile din familiile conducătoare să întărească autoritatea statului”, a explicat mânia regelui activista saudită Hala al-Dosari. „Dacă se opun normelor actuale sau susțin criticile la adresa regimului, sunt aspru pedepsiți”.

Maha a devenit paranoică de la droguri, Hala a început să se simtă din ce în ce mai rău

După câțiva ani de închisoare, relația dintre surori s-a deteriorat. Din cauza conflictelor constante, Hala și Maha au fost mutați în vile mici din apropiere. Sora mai mare, Sahar, i-a interzis lui Burdick să o viziteze după ce acesta a refuzat să dezvăluie informații despre celelalte prințese. Cu toate acestea, americanul a continuat să comunice cu Hala, iar în timp au devenit chiar prieteni. Datorită camerelor și dispozitivelor de ascultare de pe vilă, aceștia puteau discuta doar în șoaptă și cu muzică tare chestiuni personale și politică. Potrivit lui Burdick, pentru Hala, care atunci avea peste 30 de ani, a devenit „o legătură cu lumea exterioară”.

Burdick a remarcat că prințesa era inteligentă, bine educată, vorbea mai multe limbi și putea purta o conversație pe orice subiect, de la știință la sport. Cu toate acestea, în timp, starea fetei s-a înrăutățit din cauza unei combinații de medicamente, droguri și alcool. Maha, a doua prințesă pe care Burdick a continuat să o viziteze, a început să sufere de paranoia și să dea semne de boală mintală în timp ce era în captivitate.

Burdick a întocmit o scrisoare către cercul interior al regelui, cerând acces la specialiști în dependență din SUA și apoi să trimită Hala în California pentru tratament. Dar propunerea lui a fost respinsă. Șeful spitalului regal i-a spus că fetele nu vor fi lăsate niciodată să iasă din Arabia Saudită și l-a sfătuit „să-ți faci treaba”.

Burdick a ajutat-o ​​apoi pe Hala să renunțe la droguri și alcool și a convins-o să vorbească cu regele despre viitorul ei. Dar Abdullah i-a spus fiicei sale că trebuie să-i găsească mai întâi un „soț bun” și abia apoi să se gândească la călătorie. După acea conversație, Hala a recidivat și a început să ia din nou droguri, ceea ce a determinat-o să dezvolte o tulburare de alimentație.

În martie 2014, Burdick a depus încă două rapoarte despre starea proastă a lui Hala, dar autoritățile l-au ignorat din nou.

Momentul în care Regele Abdullah a decis să își înfometeze copiii

În aceeași primăvară, mama prințeselor a acordat un interviu jurnalistei Fatima Manji,de la British Channel 4 News . Regele a fost pentru prima oară acuzat că și-a torturat fetele.

O săptămână mai târziu, Sahar și Jawhar (n.red două din cele patru fete ale Regelui Arabiei Saudite) au vorbit cu Manji prin Skype, spunându-i că sunt ținute ostatici.

Acela a fost momentul în care situația prințeselor s-a înrăutățit dramatic: potrivit lui Burdick, acestea au încetat să mai primească hrană și li s-a întrerupt alimentarea cu apă. Un medic american a reușit să le ofere surorilor resturi de mâncare, dar în mod clar nu a fost suficient pentru a hrăni patru persoane. Câinele prințeselor a murit de foame. Pentru a nu muri, fetele au fost nevoite să construiască un distilator primitiv pentru a desaliniza apa de mare și o undiță pentru a prinde pește.

Ocazional, prințesele reușeau să ia legătura cu foștii apropiați. Au spus că vila era infestată de rozătoare și că uneori veneau bărbați să-i bată cu bețe.

ONU a răspuns cu greu cererilor disperate lansate de mama fetelor

În tot acest timp, mama lor a continuat să protesteze în fața ambasadei Arabiei Saudite din Londra și a bombardat ONU cu cereri de a face ceva pentru a-și salva fiicele.

În mai 2014, Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și-a exprimat în cele din urmă „îngrijorarea profundă” autorităților saudite cu privire la acuzațiile de rele tratamente, violență și lipsa de asistență. Cu toate acestea, guvernul saudit a ignorat apelul și, după ceva timp, mass-media și-a pierdut interesul pentru ceea ce se întâmpla.

După moartea lui Abdullah și aderarea de facto la putere a nepotului său, Mohammed bin Salman, situația surorilor nu s-a îmbunătățit: încă nu au primit cele mai de bază necesități, inclusiv îngrijiri medicale. Când Burdick a avertizat din nou că un astfel de tratament ar putea duce la „consecințe catastrofale, inclusiv daune permanente și chiar moarte”, i s-a spus că prințesele nu vor fi niciodată eliberate.

După ceva timp, fetelor le-au fost luate dispozitivele electronice. Mama lor a încetat să protesteze împotriva tratamentului inuman, temându-se că fiicele ei ar putea fi pedepsite crunt pentru activismul ei.

Hala și cu Maha au murit

Burdick s-a resemnat cu faptul că nu va putea elibera prințesele și, la scurt timp după moartea lui Abdallah, el și soția sa s-au întors în Statele Unite. La ultimele sale întâlniri cu Hala, doctorul și-a dat seama că dependența ei progresa. De cele mai multe ori, în timpul conversațiilor, femeia „s-a uitat în gol”.

„Am văzut că se înrăutăţeşte, dar ştiam că nu o pot face să se oprească”, a spus Burdick. „O altă prințesă, Maha, a fost descrisă de soția unui doctor, Susan, care a cunoscut-o cu puțin timp înainte de a pleca în Statele Unite: „Îi cădea părul și era toată umflată. Dacă nu aș fi văzut cu ochii mei, n-aș fi crezut niciodată. Toată lumea a spus că Abdullah iubește femeile.”

În septembrie 2021, a fost raportat că Hala a murit de o „boală cronică necunoscută”. Aproximativ șase luni mai târziu, a fost raportată moartea lui Maha. Autoritățile nu au oferit detalii despre ce s-a întâmplat cu ele sau despre soarta celorlalte două surori.

„Răul dictaturii saudite este atât de mare încât liderul ei le-a făcut rău fiicelor sale”, a declarat Ali al-Ahmed, un jurnalist și activist saudit care a rămas în contact cu prințesele atâta timp cât a putut, pentru The New Yorker. „Este culmea răului. Și sub acest regim, situația drepturilor omului este mai proastă decât oricând în ultimii 100 de ani.”

