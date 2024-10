Într-o rară declarație video, difuzată de sabat, ziua de odihnă pentru evrei, Netanyahu nu a menționat direct atacul cu drone.

Filmat în timp ce se plimba printr-un parc, purtând ochelari de soare și un tricou polo de culoare neagră, premierul israelian a declarat în ebraică: „Acum două zile l-am eliminat pe criminalul în masă Yahya Sinwar (defunctul lider al Hamas – n.r.). Așa cum am mai spus, suntem într-un război existențial și continuăm până la capăt”.

Video: Mesajul premierului Benjamin Netanyahu

Sursa: X

„Sunt mândru de soldații noștri, sunt mândru de comandanții noștri și sunt mândru de voi, cetățenii Israelului”, a adăugat el, dând asigurări că „nimic nu îl va descuraja” în războiul său împotriva Hamas și Hezbollah, dar și împotriva Iranului.

O dronă lansată de Hezbollah din Liban a vizat duminică casa lui Netanyahu. Premierul israelian și soția sa nu se aflau acasă în momentul atacului. Nu există informații despre eventuale victime sau pagube.

❗️BREAKING:



Hezbollah drone attacks Israeli Prime Minister's residence.



Netanyahu's office said he and his wife were not at their Caesarea residence at the time of the attack.



A video of the alleged site of the attack was also posted online. pic.twitter.com/k5OE6WUNpR