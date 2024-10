„Cireașa de pe tort” constă în faptul că Marea Britanie mai are de plătit o tranșă de 8 miliarde de euro. The Independent susține că prim-ministrul a fost îndemnat să pornească o anchetă cu privire la pagubele provocate de Brexit, dar la care să adauge și viitoare soluții pentru o redresare cât mai rapidă.

În timp ce Sir Keir se angajează într-o „resetare” foarte populară a relațiilor cu Bruxelles, ministrul Trezoreriei, Tulip Siddiq, a confirmat că Marea Britanie a plătit către UE 28 de miliarde de euro.

Suma plătită către UE a stârnit furia britanicilor

Suma reprezintă o clauză din contract, prin care Marea Britanie s-a angajat să despăgubească UE. Pe lângă banii deja cheltuiți, Siddiq susține că Marea Britanie va plăti încă 8 miliarde de euro blocului comunitar pentru a achita obligațiile financiare preexistente ale Regatului Unit.

În tot acest timp, se fac eforturi uriașe din partea clasei politice să se găsească soluții pentru a astupa o altă „gaură neagră” de 22 de miliarde de lire sterline.

Deputatul SNP Stephen Gethins, unul dintre politicienii care cer reluarea relațiilor cu Bruxelles, s-a declarat furios pentru decizia luată și mai ales pentru despăgubirile alocate.

„Brexitul a fost dezastruos pentru economia Regatului Unit și pentru societatea în general. Îndepărtează drepturi și oportunități pe care generația mea le-a considerat de la sine înțeles, îngreunează afacerile și plătim foarte mult pentru privilegiul de a fi în afara celei mai mari piețe unice din lume.

„Nu există nicio cale către creștere sau succes economic în afara UE și, așa cum arată aceste cifre, încă plătim pentru greșelile unui Brexit pentru care nimeni nu a votat. Având în vedere acest lucru, mă uimește că Sir Keir urmărește un Brexit conservator dur care privează serviciile publice de fondurile extrem de necesare”, a explicat acesta.

Directorul executiv Best for Britain, Naomi Smith, a declarat pentru The Independent: „Ieșirea din Uniunea Europeană nu numai că a costat Regatul Unit mari sume de bani. A afectat creșterea economică, a redus oportunitățile pentru tineri, influența pe scena mondială și multe altele.”

