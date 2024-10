Cu câțiva ani în urmă, cântăreața a solicitat sprijinul unui medic nutriționist pentru a o ajuta să piardă în greutate. A urmat cu un regim disociat, care a ajutat-o să slăbească 35 de kilograme. Dieta consta în cinci mese pe zi, dintre care trei care erau mese principale și două gustări.

„Găteam seara și a doua zi plecam cu tot felul de castroane în care îmi puneam un copan de pui la grătar cu salată de varză albă, pește la grătar cu spanac opărit, legume înăbușite, cașcaval cu ardei gras și astfel, între două filmări sau drumuri, făceam pauză și mâncam. Întotdeauna aveam termosul cu ceai sau îmi cumăpăram apă plată’, a spus artista atunci, conform click.ro.

Corina Chiriac are mai multe trucuri de frumusețe de care ține cont. Artista urmează unele rețete băbești, naturale, care o ajută să aibă un ten frumos și sănătos.

„Am multe reţete băbeşti, toate naturale. Pentru ten folosesc lapte Doina, un gălbenuş de ou pe care îl separ de albuş, îl pun în palmă şi-l sparg pe faţă. Cu cât este mai proaspăt şi de ţară, cu atât este mai bun. Mai am o reţetă: o lingură de smântână naturală din piaţă, cu cremă românească Apidermin, care este fantastică. În rest, beau foarte multă apă rece.

Să ştiţi că nu am nimic împotriva operaţiilor estetice, dar dacă nu e nevoie, nu fac şi, deocamdată, cred că nu am nevoie. Pentru păr, tot gălbenuşul de ou e sfânt. Două gălbenuşuri puse direct pe păr dau vitamină şi strălucire’, a declarat ea pentru sursa citată mai sus.

Cum are grijă de tenul ei

„În urmă cu 20 de ani am făcut o operaţie majoră, în urma căreia doctorul mi-a zis să am grijă cu pielea. Am fost foarte ascultătoare. Contează foarte mult şi ce mănânci. De zeci de ani nu mă mai expun cu faţa la soare’, a declarat ea la Antena Stars.

