Cadavrul lui Yahya Sinwar, luat în calcul ca „monedă de schimb” pentru ostaticii israelieni | VIDEO

Trupul neînsuflețit al lui Sinwar este ținut în prezent într-o locație secretă din Israel, după ce liderul Hamas a fost ucis miercuri în sudul Fâșiei Gaza. Vestea a fost confirmată joi de israelieni și ulterior de Hamas.

La mai bine de un de la atacul Hamas asupra sudului Israelului, premierul Benjamin Netanyahu încă se confruntă cu presiuni pentru eliberarea restului ostaticilor ținuți captivi de mișcarea islamistă palestiniană. Odată cu capturarea și eliminarea lui Sinwar, Israelul are o posibilă „monedă de schimb” pentru a elibera ostaticii. Totuși, încă nu s-a luat o decizie finală, deoarece restituirea cadavrului ar putea fi un motiv pentru strângerea unității membrilor Hamas, spun două surse israeliene citate de CNN.

După confirmarea morții lui Sinwar, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut mișcării islamiste să depună armele și să elibereze ostaticii, dar Hamas a refuzat să facă acest lucru. Potrivit unui lider al mișcării, moartea lui Sinwar va servi doar la întărirea Hamas. Acesta a adăugat că cei 101 ostatici încă deținuți Hamas nu vor fi eliberați până când „agresiunea” nu se va opri și forțele israeliene se vor retrage din enclava palestiniană. Dintre cei 101 de ostatici, Israelul consideră că aproximativ 40 ar fi morți.

Centrul National de Medicină Legală din Israel a stabilit că liderul Hamas a murit în urmă unei împușcături în cap, în seara zilei de 16 octombrie. Sinwar era căutat de mai bine de un de israelieni, din cauza rolului său în atacul terorist din 7 octombrie anul trecut, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 250 de răpiți. În afară de crime și răpiri, teroriștii Hamas sunt acuzați de violuri și distrugeri în teritoriul israelian. Sinwar ar fi fost creierul acestui atac care a declanșat apoi o ofensivă violentă în Fâșia Gaza ce s-a extins între timp în Liban.

Şeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul Herzi Halevi, a vizitat joi locul eliminării lui Sinwar. Generalul Halevi a confirmat că soldații săi nu a avut informaţii dinainte că liderul Hamas se afla acolo. „Am avut multe operaţiuni ale forţelor speciale în acest război, în care am avut informaţii excelente, am trimis trupe pregătite, cu instrucţiuni unde să meargă. Aici, nu am ştiut”, a spus el.

Finalul lui Sinwar poate fi considerat umilitor. În ultimele sale clipe, creierul atacului din 7 octombrie a fost surprins prăbușit într-un fotoliu dintr-o clădire bombardată, în timp ce încerca să respingă cu bățul o dronă israeliană. El fusese ultimul supraviețuitor al unui grup de teroriști implicați într-un schimb de focuri cu un comando israelian ce includea trei membri stagiari.

A video of the last minutes of the life of the head of the Hamas terrorist group Yahya Sinwar has appeared online



After the elimination of Yahya Sinwar, the post of the head of the Hamas politburo was taken by Khaled Mashal. For now, he has been appointed acting, Lebanese TV… pic.twitter.com/YJzzwxgv99