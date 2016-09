Cutremur puternic în nordul Tanzaniei. Cel puțin 13 morți și 203 răniți

Cel puţin 13 oameni au murit şi 203 au fost răniţi în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,7 produs în nordul Tanzaniei, relatează BBC News.

Seismul s-a produs în apropiere de graniţa cu Uganda şi Rwanda, în apropiere de Lacul Victoria. Potrivit institutului american de geofizică USGS, cutremurul s-a produs sla o adâncime de 10 kilometri.

Imagini publicate pe reţelele de socializare arată clădirile distruse din Bukoba, un oraş cu peste 70.000 de locuitori, unde s-au înregistrat majoritatea victimelor. Unda seismică a fost resimţită până în vestul Kenyei.

BREAKING: At least 11 people killed, over 200 injured as #earthquake hits northwest #Tanzania: police pic.twitter.com/rDUj7luQz1

— China Xinhua News (@XHNews) September 10, 2016