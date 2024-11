Similitudini în programele de guvernare: decalogul USR - AUR

Fostul președinte Traian Băsescu poate dormi liniștit. Anumite populisme ieftine, discursul antiparlamentarist, vechiul și obositul slogan cu 300 de parlamentari, tema anticorupție etc. se regăsesc acum pe tabloul propunerilor Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și al Uniunii Salvați România (USR).

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale 2024

Programele acestor două partide cuprind suficient de multe similitudini. Dar nu sunt doar similitudini, sunt și aberații de-a dreptul. Spre exemplu, scrie negru pe alb pe pagina oficială a USR: „Orașele nu vor putea avea mai puțin de 20.000 de locuitori, iar comunele, nu mai puțin de 3.000 de locuitori”.

În programul de guvernare USR (disponibil aici) scrie, la fel, foarte clar: „Cele 213 orașe mici (sub 20.000 de locuitori) din țară sunt lipsite de infrastructură și oportunități culturale pentru orice vârstă – și aproximativ 60% dintre cetățenii români locuiesc în comune ori în urbanul mic”.

Prin urmare, 213 orașe din România au o populație sub 20.000 de locuitori, așadar, 213 orașe vor dispărea? Se vor comasa? Sinaia, de exemplu, are sub 10.000 de locuitori. Bușteniul are puțin peste 8.000. Vor dispărea aceste două orașe și se vor numi comune? Sau cum? Se vor comasa? Ce-s cu toate aceste improvizații fără nicio noimă?

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale 2024

Programul politic AUR, în viață din 2022, este o aberație cap-coadă. Pare a fi scris pe genunchi, în mare viteză, numărul de platitudini pe cmp fiind la cote înalte. De la un capăt la altul, acesta este o înșiruire mecanică de cuvinte ce nu spun absolut nimic. Un exemplu: „Generaţiile în vârstă: Din perspectiva continuităţii şi apropierii dintre generaţii, experienţa generaţiilor în vârstă constituie un patrimoniu inestimabil, care trebuie pus în serviciul întregii societăţi. În vederea asigurării unui parteneriat real între generaţii, AUR are în cadrul său o organizaţie naţională de seniori. Această organizaţie oferă posibilitatea implicării persoanelor în vârstă în viaţa politică activă. Dreptul fiecărui pensionar la o pensie decentă trebuie respectat și dus la îndeplinire de orice guvernare. AUR va face acest lucru”.

Dar să vedem cu ce ne îmbie, cu ce ne ademenesc USR și AUR – vezi tabelul de mai jos.

USR VS AUR – SIMILITUDINI

USR – Elena Lasconi AUR – George Simion ADMINISTRAȚIE Vom avea mai puține primării, mai bine finanțate și mai multe puncte de lucru ale administrației, aproape de tine. Unificăm localitățile pentru o administrație modernă! AUR propune ca nici o localitate să nu aibă primărie, dacă nu are cel puțin 5.000 de locuitori. REPREZENTARE POLITICĂ Voința oamenilor nu va mai fi ignorată: 300 de parlamentari, parlament unicameral. 300 de parlamentari! Așa au decis românii și așa trebuie să fie! AUR se angajează să respecte voința cetățenilor și să reducă drastic numărul de parlamentari. ANTICORUPȚIE Fără corupție, fără excepție. Vom asigura independența DNA și vom reporni lupta cu corupția. Faptele de corupție nu se vor mai prescrie, banii nu vor mai rămâne la cei care i-au furat. Justiția trebuie să rămână o instituție independentă. Justiția trebuie să fie mai degrabă restitutivă decât represivă. Combaterea corupției va ieși din sfera spectacolului media și a răfuielilor dintre diferitele structuri ale statului.

Excluderea afacerilor pe seama statului și a interesului public, desființarea structurilor mafiote din marile orașe, aducerea în fața justiției a făptuitorilor, indiferent de poziție socială sau cetățenie, constituie priorități ale acțiunii noastre politice. AGRICULTURĂ Vom mări subvențiile pentru fermele de familie. Vom avea hrană de la producător. Majorăm cu 100% subvențiile pentru fermele mici și mijlocii (sub 500 de hectare), susținând astfel micii fermieri, coloana vertebrală a agriculturii românești! LOCUINȚE SOCIALE Tinerii vor avea acces la un fond de locuințe ieftine, prin reformarea regulilor ANL și ale primăriilor de acordare a acestora. Ești proprietar! Ia-ți și tu casa ta! Case la doar 35.000 de euro pentru români! REDUCEREA CHELTUIELILOR STATULUI Guvern de maximum 12 ministere și desființarea a 197 de agenții, institute, oficii. Un guvern suplu și eficient! Maximum 12 ministere și doar 50 de secretari de stat! INFRASTRUCTURĂ & TRANSPORT Autostrada Sibiu – Pitești trebuie finalizată în acest deceniu. La fel, și Autostrada Moldovei A7. Anul 2030 trebuie să ne găsească cu lucrări în stadiu final pe Autostrada Unirii A8, Autostrada Comarnic – Brașov sau drumul rapid Craiova – Lugoj dinspre Oltenia spre Banat. Românii trebuie să poată călători într-un tren nou-nouț de la București la Iași, Suceava, Timișoara sau Cluj-Napoca în 4-5 ore. AUR va încuraja conectarea rapidă a regiunilor țării cu autostrăzi și linii de cale ferată de mare viteză și vom susține implementarea unei Strategii Naționale a Dunării. REDUCEREA TAXĂRII Venituri mai mari prin reducerea taxării. Planul Simion pentru reducerea taxării: AUR va reduce drastic impozitarea muncii. NATALITATE Măsuri fiscale pronatalitate + Programul Național de Creșe. Reducere din impozitul pe salariu de 500 de lei pentru fiecare copil. România are urgent nevoie de o strategie naţională în domeniul populaţiei, obiectiv pe care AUR și-l asumă cu prioritate ca parte a programului său politic. Această strategie va viza îmbunătățirea situației demografice și reducerea emigrației prin creșterea sprijinului pentru familie. NATO VALORI EUROATLANTICE – o reafirmare a valorilor și angajamentelor din Tratatul de la Washington, libertate, democrație, stat de drept, drepturi umane fundamentale. Alianța pentru Unirea Românilor consideră apartenența României la Alianţa Nord-Atlantică (NATO), ca alianță defensivă, o soluţie viabilă pentru apărarea independenței, suveranității şi integrităţii statului.

Nu sunt singurele asemănări. Sunt și altele. Citind aceste promisiuni, înțelegem mai bine că succesul sau insuccesul unuia sau altuia dintre partide nu se bazează neapărat pe inteligența și viabilitatea acestor propuneri-program.

În continuare este o problemă ce se joacă pe terenul organizațiilor locale – câte organizații are fiecare partid în teritoriu și cât de puternice sunt acestea, la pachet cu banii care se cheltuie în campanie pe promovare. Money and votes, bani și voturi, plus organizații locale. Pentru că programele sunt mai toate variațiuni pe aceeași temă!

