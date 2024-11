Ani de zile Sorin Brotnei a fost cântăreț, a cântat în trupa Akcent alături de Sorin Gruia, Adrian Sînă și alții. Ulterior, el a renunțat la muzică și a pornit pe un alt drum în carieră. În prim plan a revenit acum, cu participarea la Asia Express 2024.

Despre ocupația pe care o are acum, el a făcut dezvăluiri într-un interviu pentru Cancan: „În momentul de față am un showroom de mese și scaune pentru HoReCa și micii consumatori, cu fabrica la Oradea. Multă vreme am manageriat o clinică de transplant de păr, în continuare mă mai ocup cu treaba asta, dar trebuie să recunosc că a trecut pe un loc secund.

Acum mă axez foarte mult pe treaba asta, plus încă un proiect în dezvoltare la Maramureș, care e aproape finalizat – niște căsuțe tradiționale, pe care le-am făcut. Mai trebuie să termin un hambar, să termin sauna și ciubărul și o să-i dăm drumul”.

„O dată la două, la trei luni mi-ar plăcea să am un concert cu piesele noaste”

În momentul de față nu regretă că a ales alt drum decât muzica, cu toate că uneori e nostalgic: „În momentul în care s-a terminat cu proiectul Akcent, cu Mihai am continuat, am mai mers din inerție vreo 2 ani de zile, lucrurile au funcționat destul de binișor, dar tot timpul am avut în minte să ne construim ceva de backup, tot timpul am avut treaba asta. Noi am fost destul de orientați în zona asta. (…)

Singurele momente în care trebuie să recunosc că mi se mai întâmplă lucrul ăsta este când sunt concerte sau primesc filmări de la concerte Nostalgia și atunci cumva îmi aduc aminte și mi-ar plăcea.

Trebuie să recunosc că din când în când așa, o dată la două, la trei luni mi-ar plăcea să am un concert cu piesele noaste, cu vechile noastre piese Akcent, pe de altă parte nu cred că aș mai fi în stare să o țin în ritmul în care o țineam pe vremea cu Akcent, în care 4-5 zile din săptămână eram plecați. Cred că în momentul acesta ar fi prea mult, dar, așa din când în când câte un concert numai să mă răcoresc ar fi fantastic”, a mai zis el.

Sorin Brotnei a fost certat cu Adrian Sînă

În privința foștilor lui colegi, Sorin Brotnei a recunoscut că a fost certat cu Adrian Sînă, însă acum s-au împăcat, se văd la evenimente și vorbesc. „Atunci, în perioada respectivă într-adevăr eu am rămas cu Mihai în relație de prietenie. Cu Adi am fost puțin la cuțite, dar cumva timpul le-a rezolvat pe toate, pentru că, în ultimii ani, de fiecare dată când ne vedem, ne revedem cu drag, povestim, cu Adi mă refer.

Cu Mihai mă văd constant și cumva timpul fără să facem nimic, le-a rezolvat pe toate. Mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat atunci, chiar nu mai contează după atâta timp. Adică lucrurile s-au așezat ok pentru toată lumea”.

