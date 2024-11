Cartea a fost retrasă de pe piață peste tot în lume

Penguin Random House UK a notificat duminică The Guardian că Billy and the Epic Escape va fi retrasă de la vânzare în toate țările unde deține drepturile, inclusiv în Marea Britanie și Australia.

Jamie Oliver, aflat în prezent în Australia pentru a-și promova cea mai recentă carte de bucate, a emis o a doua scuză legată de cartea sa pentru copii.

„Sunt devastat că am provocat ofensă și îmi cer scuze din toată inima”, a declarat celebrul bucătar britanic într-un comunicat.

„Nu a fost niciodată intenția mea să interpretez greșit această problemă profund dureroasă. Împreună cu editorii mei am decis să retragem cartea de la vânzare”.

Editorul lui Oliver a spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru greșeală

„Misiunea noastră la Penguin Random House UK este să facem cărți pentru toată lumea și odată cu acest angajament vine un profund simț al responsabilității”, se arată în declarația editorului.

„Este clar că standardele noastre editoriale au fost insuficiente de această dată și trebuie să învățăm din asta și să luăm măsuri decisive. Cu acest gând, am convenit cu autorul nostru, Jamie Oliver, că vom retrage cartea de la vânzare”.

Recomandări Dosarul 10 August 2018: reperele unui proces început cu 5 ani întârziere. Coloneii Cucoș, Cazan și Sindile sunt la câteva luni de achitare

Comisia Națională pentru Educația Aborigenilor și Insulelor din Strâmtoarea Torres (Natsiec) a condus apelul pentru retragerea cărții. Sprijinul a venit din partea unor figuri literare indigene proeminente, inclusiv autorul și editorul Wiradjuri, Dr. Anita Heiss, și autorul de cărți pentru copii Kooma și Nguri, Cheryl Leavy.

Natsiec a condamnat cartea publicată în Marea Britanie drept „dăunătoare” și „lipsită de respect” și l-a acuzat pe bucătarul Jamie Oliver că contribuie la „ștergerea, trivializarea și stereotipizarea popoarelor și experiențelor Primelor Națiuni”.

Billy and the Epic Escape este plasată în Anglia, dar face o scurtă incursiune în Alice Springs, unde ticălosul romanului răpește o tânără fată din Primele Națiuni care trăiește în plasament într-o comunitate indigenă.

Cartea lui Jamie Oliver, plină de stereotipuri și cuvinte traduse greșit

Cartea a fost condamnată în Australia pentru perpetuarea stereotipurilor dăunătoare și „trivializarea unor istorii complexe și dureroase”. Directorul executiv al Natsiec, Sharon Davis, a criticat implicațiile dintr-un capitol intitulat To Steal a Child, că familiile Primelor Națiuni „sunt ușor influențate de bani și neglijează siguranța copiilor lor”.

Recomandări Similitudini în programele de guvernare: decalogul USR – AUR

„(Aceasta) perpetuează un stereotip rasist care a fost folosit pentru a justifica îndepărtarea copiilor de mai bine de un secol”, a spus Davis. „Această portretizare nu este doar ofensatoare, ci și întărește prejudecățile dăunătoare”.

Cartea conținea, de asemenea, erori în încercarea lui Oliver de a folosi cuvinte indigene preluate din limba Arrernte din Alice Springs și din limba Gamilaraay a oamenilor din NSW și Queensland.

Jamie Oliver și editorul său au spus pentru Guardian Australia că nu a avut loc nicio consultare cu vreo organizație, comunitate sau individ indigen înainte de publicarea cărții. Leavy, a cărei primă carte pentru copii, Yanga Mother, confruntă istoria generațiilor furate, a spus că decizia de a retrage cartea a fost corectă.

„Acest lucru face posibil ca Penguin Random House să construiască relații cu comunitățile Primelor Națiuni și să spună povești mai bune”, a spus ea. „Este timpul acum ca Penguin Random House să lucreze cu consilieri din Primele Națiuni pentru a pune în aplicare măsuri structurale care să prevină ca acest lucru să se mai întâmple vreodată”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News