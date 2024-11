Duminică, în cadrul reuniunii Consiliului de Miniștri, prima de la demiterea ministrului apărării Yoav Gallant, Benjamin Netanyahu a declarat că multe figuri politice şi de securitate de rang înalt s-au opus operaţiunii de detonare a pagerelor Hezbollah, precum şi asasinării liderului Hezbollah Hassan Nasrallah.

Mii de pagere şi dispozitive walkie-talkie utilizate de Hezbollah au explodat pe 17 şi 18 septembrie, atacuri soldate cu 42 de moți și aproximativ 3.500 de răniți, majoritatea membri Hezbollah. Israelul nu a revendicat până acum aceste atacuri şi nici nu s-a clarificat exact cum şi când au fost sabotate dispozitivele.

Făcând probabil aluzie la Gallant, Netanyahu a declarat: „Când am vrut să îl elimin pe Nasrallah, să intru în Rafah şi alte lucruri – au existat persoane care s-au opus în cadrul cabinetului. Una dintre afirmaţii a fost reticenţa SUA de a coopera. Nu am fost de acord şi am mers până la capăt”.

Demiterea lui Gallant a dus la o remaniere a posturilor din cabinet, Israel Katz devenind ministru al apărării, iar Gideon Saar ministru de externe, notează TPS.

Trei discuții între Netanyahu și Trump

Pe de altă parte, Netanyahu a dezvăluit că a vorbit de trei la telefon cu Trump după victoria acestuia din urmă în alegerile prezidențiale organizate marți în SUA. „Vedem cu aceeași ochi amenințarea iraniană în toate aspectele”, a declarat premierul israelian pe tema discuțiilor sale cu președintele reales al SUA.

Netanyahu a menționat totodată că a comunicat cu Trump „despre marile oportunități care apar pentru Israel în domeniul păcii și expansiunii sale”.

Acest dialog este menit „să strângă și mai tare alianța solidă dintre Israel și SUA”, conchide Netanyahu într-un comunicat emis de cabinetul său.

SUA sunt principalul aliat al Israelului, implicat în ofensive militare atât împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas, cât și împotriva mișcării șiite libaneze Hezbollah, ambele susținute de Iran.

În primul său mandat la Casa Albă (2017-2021), Donald Trump a făcut numeroase gesturi în favoarea Israelului, transferând Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, recunoscând suveranitatea Israelului asupra Podișului Golan în detrimentul Siriei și contribuind la normalizarea legăturilor între Israel și mai multe țări arabe prin așa-numitele Acorduri Abraham.

