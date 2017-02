Oscar 2017| Portret. Emma Stone, drumul către succes a început ca o terapie pentru atacurile de panică

Nominalizată pentru al doilea an consecutiv la Oscar, Emma Stone (28 de ani) este considerată una dintre cele mai talentate actrițe din generația sa. Drept dovadă, aceasta este inclusă în fiecare an în diverse topuri, precum top 100 cele mai puternice vedete, iar Forbes a desemnat-o în nenumărate rânduri ca fiind una dintre cele mai bine plătite și profitabile actrițe.

Emma este marea favorită la Oscar pentru titlul de cea mai bună actriță pentru rolul din musicalul „La La Land”, ce are nu mai puin de 14 nominalizări la Oscar.

Numele ei real este Emily Jean Stone, însă în momentul în care s-a dus să-și înregistreze numele a aflat că mai există o Emily Stone la Hollywood și a ales Emma. Tânăra, născută în Arizona, susține că a fost îndrăgostită încă de mică de actorie, fapt pentru care a făcut tot posibilul să își convingă părinții să se mute la Hollywood, ca să-și încerce norocul pe marile ecrane, fiind convinsă că va avea o carieră de succes. Ea și-a făcut debutul în actorie la vârsta de 11, iar doar patru ani mai târziu și-a îndeplinit visul de a se muta la Los Angeles.

Mai exact, la 15 ani ea și-a convins, în cele din urmă, părinții cu o prezentare în programul Power Point, intitulată “Proiectul Hollywood”, la care a pus coloană sonoră melodia “Hollywood” a Madonnei. Astfel, și-a făcut rapid bagajele și a plecat în Cetatea Filmului, împreună cu mama ei, iar după doar un an s-a lansat în televiziuneobținând rolul lui Laurie Patridge în ”In Search of the New Patridge Family”, o competiție de tip reality-show a postului VH1.

Când era mică avea des de atacuri de panică

A început să apară în seriale de succes, ca apoi după doi ani, în 2007 a reușit să-și facă debutul pe marile ecrane, în comedia ”Superbad”, însă rolul care a făcut-o celebră a fost cel din filmul ”Easy A”, ce i-a adus și prima nominalizare la Globurile de Aur. Emma este ușor de recunoscut după vocea guturală și răgușită, pe care a căpătat-o de mică, din cauza unor colici. Plângea atât de tare, încât a dezvoltat noduli pe corzile vocale și, la maturitate, acestia s-au întărit. De asemenea, celebra actriță a povestit că în copilărie avea des atacuri de panică, iar acest lucru îi afecta viața socială. Deși mergea la psihoterapeut de la vârsta de 7 ani pentru a-și trata timiditatea, aceasta susține că doar participarea la piesele de teatru locale, care o calmau, au ajutat-o să se vindece reprezentând o adevărată terapie pentru ea. O ruga pe mama ei, în fiecare zi, să îi spună de nenumărate ori că totul o să fie bine și că nu o să moară nimeni drag ei.

A mai jucat cu Ryan Goslin în filmul „Crazy, Stupid, Love”

După o mulțime de apariții în comedii romantice, printre care și pelicula „Crazy, Stupid, Love”, unde a jucat tot alături de Ryan Goslin, Emma a fost aleasă să joace în rolul principal feminin “The Amazing Spider-Man”. Acolo și-a cunoscut iubitul, iar idila de pe ecran cu Andrew Garfield a continuat și în viața reală. Cei doi formează un cuplu din 2011, s-au despărțit vara trecută din cauza programului încărcat, însă pentru că încă mai aveau sentimente puternice unul pentru celălalt, ei au decis să-și mai dea o șansă și chiar s-au și logodit din nou în mare secret.

Ea a fost surprinsă la gala de decernare a premiilor Globurile de Aur, cu un inel imens de logodnă.”S-au împăcat de ceva timp și au început chiar să-și facă planuri de căsătorie”, a declarat un prieten apropiat. ”La La Land” i-a adus primul Glob de Aur din carieră și Emma are șanse mari la Oscar, după ce și anul trecut a fost nominalizată pentru prestația din „Birdman”, dar a plecat acasă cu mâna goală.