Decizia de a a cumpara un brad nu este tocmai usoara, asa cum spun cei de la Künstlicher Weihnachtsbaum Test. Exista o multime de variante de pomi de Craciun, iar cei care isi doresc sa protejeze mediul inconjurator au de analizat mai multe detalii inainte de a face o achizitie.

Care sunt principalele criterii de alegere a bradului?

O prima decizie ce trebuie sa fie luata este daca bradul va fi unul natural sau artificial. Bradul natural are marele avantaj de a genera un miros foarte placut si de a contribui ceva mai mult la atmosfera sarbatorilor, insa vine si cu dezavantaje. Acesta se scutura, nu poate fi folosit in mai multi ani la rand si contribuie activ la distrugerea padurilor, de care avem atata nevoie.

Bradul artificial, in schimb, vine cu o multime de alternative interesante. Pana si mirosul de brad poate fi obtinut printr-un spray special. De cativa ani, majoritatea oamenilor recomanda brazi artificiali de Craciun, din motive evidente: protectie pentru natura, costuri mai mici, deranj mai mic. In ceea ce priveste criteriile de alegerea, urmatoarele sunt cele mai importante:

Materialul din care este realizat bradul . Pe piata exista brazi de Craciun din PVC sau din polivinil. Cei din polivinil par ceva mai naturali si sunt prezenti in majoritatea caselor odata ce vin sarbatorile.

. Pe piata exista brazi de Craciun din PVC sau din polivinil. Cei din polivinil par ceva mai naturali si sunt prezenti in majoritatea caselor odata ce vin sarbatorile. Inaltimea bradului . Diversitatea este una uriasa. Se pot alege braduti de doar cativa centimetri sau pomi uriasi, de pana la 2.5 metri. Inainte de alegerea unui brad urias este bine sa se tina cont si de incaperea in care va fi folosit. De regula, multi oameni neglijeaza inaltimea incaperilor si ajung la concluzia ca bradul nu incape in camera.

. Diversitatea este una uriasa. Se pot alege braduti de doar cativa centimetri sau pomi uriasi, de pana la 2.5 metri. Inainte de alegerea unui brad urias este bine sa se tina cont si de incaperea in care va fi folosit. De regula, multi oameni neglijeaza inaltimea incaperilor si ajung la concluzia ca bradul nu incape in camera. Modul de constructie a crengilor . Cei care doresc un bradut minimalist, fara prea multe globuri si accesorii, pot opta pentru crengi dese si stufoase. Cei care mizeaza pe multe ornamente pot alege un bradut mai putin stufos, cu spatii intre crengi.

. Cei care doresc un bradut minimalist, fara prea multe globuri si accesorii, pot opta pentru crengi dese si stufoase. Cei care mizeaza pe multe ornamente pot alege un bradut mai putin stufos, cu spatii intre crengi. Culoarea. Evident, fiind vorba despre un produs artificial, acesta poate sa fie achizitionat in aproape orice culoare. Se poate miza pe brazi albi, verzi sau in diverse nuante de albastru sau chiar roz.

Nu trebuie sa se neglijeze aspecte precum stabilitatea. Daca se opteaza pentru un brad voluminos, exista posibilitatea ca acesta sa cada la trecerea celor din familie pe langa el. Tocmai de aceea, bucata de placaj in care se fixeaza trebuie sa fie cat mai stabila pe orice tip de suprafata. Stabilitatea este cu atat mai importanta in familiile in care sunt copii mici sau animale.

Partea buna este ca odata ce a fost achizitionat, bradul artificial de Craciun poate sa fie alaturi de familie pentru foarte multi ani, deoarece se depoziteaza cu usurinta si poate sa fie scos ori de cate ori este nevoie de el.