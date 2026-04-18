Prețul biletelor de transport public dus-întors pentru meciurile Cupei Mondiale de pe stadionul MetLife din New Jersey va ajunge la 150 de dolari, de peste zece ori mai mult față de tariful obișnuit de sub 15 dolari, potrivit News.ro. Oficialii FIFA și NJ Transit au confirmat majorarea, explicând că această măsură țintește să faciliteze accesul eficient al spectatorilor la meciuri.

„Ne aşteptăm ca biletele pentru transportul public, inclusiv pentru serviciul de navetă şi pentru New Jersey Transit, să se epuizeze, deoarece acestea vor fi cele mai rapide şi mai eficiente modalităţi de a ajunge la stadion”, a declarat directorul general al comitetului de organizare al Cupei Mondiale din New York/New Jersey.

Serviciul de transport va include curse dus-întors cu trenuri și autobuze între New York City și stadionul MetLife. Biletele, care vor fi puse în vânzare pe 13 mai, sunt valabile doar pentru deținătorii de bilete la meciuri, nu pot fi transferate și nu sunt rambursabile.

În plus, locurile de parcare publice din jurul stadionului, care în mod normal pot găzdui peste 20.000 de mașini, vor fi închise pe durata meciurilor. MetLife Stadium va găzdui opt partide din Cupa Mondială, inclusiv marea finală.

Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor americane din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale celor care doresc să viziteze Statele Unite pentru investiții sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante.

