Thibaut Courtois joacă în naționala Belgiei pentru că i-a permis Kevin De Bruyne

Cu toate acestea, cariera lui Courtois la naționala Belgiei s-ar fi putut termina mult mai devreme, dacă unul dintre coechipieri nu s-ar fi dovedit suficient de iertător. În biografia “Keep it simple", citată de cotidianul german Bild, mijlocașul Kevin de Bruyne (27 de ani) a povestit că portarul a avut o aventură cu prietena lui de atunci, Caroline Lijnen.

Când afacerea a ieșit la lumină, fostul selecționer al Belgiei, Marc Wilmots, i-a spus lui De Bruyne să decidă dacă Thibaut Courtois mai trebuie chemat sau nu la echipa națională. “Deși n-am putut să cred ceea ce a făcut Courtois, am continuat să jucăm împreună. Antrenorul m-a întrebat, dacă ar trebui să-l dăm afară. N-am considerat că am dreptul să-i interzic să joace pentru națională, chiar dacă a comis o greșeală. Este un portar bun, așa că am decis că poate rămâne în lot", a dezvăluit De Bruyne.

La scurt timp după ce întâmplarea a devenit publică, fosta prietenă a lui Kevin De Bruyne a prezentat presei propria variantă. Caroline Lijnen a pretins că aventura ei cu Thibaut Courtois a fost provocată de faptul că De Bruyne o înșelase cu o prietenă a ei. “Când am aflat, l-am pus să aleagă între mine și ea. Relația noastră a continuat, dar nu a mai fost niciodată ca înainte", a afirmat Caroline Lijnen. Între timp, De Bruyne s-a căsătorit cu o altă femeie (Michèle Lacroix), care dăruit și un copil (Mason Milian, născut pe 10 martie 2016).

