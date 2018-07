Samuel Umtiti, fundașul central de la FC Barcelona, a răspuns, după conferința de presă dinaintea finalei Franța – Croația, și la câteva întrebări adresate de „Libertatea".

Samuel Umtiti este cel care a dus Franța în finală cu golul marcat în semifinala cu Belgia.

LIBERTATEA: Ai jucat contra unor Leo Messi, Luis Suarez, Eden Hazard. Urmează Mario Mandzukici şi Luka Modrici. Cum abordezi acest duel cu acești excelenți jucători cu profiluri diferite comparativ cu ce ai cunoscut?

SAMUEL UMTITI: Știm că în această competiție întâlnim cele mai bune echipe, deci și cei mai buni jucători din lume. Am învățat să gestionăm bine ultimele noastre meciuri în fața lor. O să trebuiască să facem față jucătorilor precum Luka Modrici sau Mandzukici. Mai e şi Ivan Rakitici, pe care îl cunosc foarte bine. Au o echipă foarte bună, nouă ne rămâne să fim serioşi cum am fost şi în ultimele meciuri.

Franța este în finală consecutivă. Este o ambiție, un comportament, o atitudine diferită de pregătire față de ultima finală, cu Portugalia, de la Euro 2016, care nu trebuie să se mai repete?

Nu, din partea mea, am trecut peste acel moment. Toată lumea e diferită, fiecare îşi pregătește meciul în felul lui, dar cred că din punct de vedere colectiv, ştim ce am greşit şi ce nu trebuie să se mai repete.



La ediția din 1998, când nu aveai decât 5 ani, Franța a bătut Croația în semifinale. Îți spune ceva dubla fabulousă a lui Thuram? Ai văzut golurile? Ți-e frică de răzbunarea croaților?

E adevărat că nu îmi amintesc aproape nimic. Am putut urmări imagini ale acelui meci, care a fost special, dar nu am foarte multe amintiri. Pentru Croația cred că va fi, de asemenea, un meci special. Dar rămâne doar finala şi trebuie să ne gândim doar la acest aspect.

INTERVIU EXCLUSIV. Umtiti a vorbit pentru "Libertatea" înaintea finalei Campionatului Mondial. „Oboseala trece"

Croația a avut meciuri lungi, cu prelungiri, la ultimele trei jocuri în finală, au o zi în minus de recuperare. Crezi că este un atu această recuperare fizică ce aveți în plus în față lor?

Cred că sunt foarte obosiți, dar, când joci finala, această oboseala trece. Trăim momentul, zicându-ne că putem fi campioni ai lumii. Părerea mea e că adversarii vor continua să alerge cum au făcut-o şi în celelalte meciuri.

Croația a fost cea mai bună echipă din grupă, Franța cea mai bună echipă în fazele eliminatorii. Ar trebui să fie o finală frumoasă!

Normal că da. Avem jucători de calitate individual şi avem, de asemenea, un colectiv care este foarte puternic şi de neoprit. În ceea ce priveşte Croația, nu au vreo individualitate care nu se pune în serviciul de colectiv. Acest aspect este solid, aşa că merită urmărit acest meci.

Nu ai disputat finala Cupei Mondiale U20. Ce ar reprezenta pentru tine un titlu de campion al lumii cu echipa Franței?

Nu am putut juca finala, pentru că am primit carton roşu. Sper să am şansa să joc această finală şi să o câştig. Am vorbit şi cu Paul (n.r. – Pogba), am făcut ceva frumos împreună acolo şi acum ar trebui să refacem cu echipa mare, pentru a câștiga cupa.

Care este evoluția lui Paul Pogba ca şi lider? Este diferit pe teren?

Îl cunosc de mulți ani. Ca lider, poate da sfaturi, e cineva care e foarte ascultat în grup. Jocul lui a evoluat pe perioada competiției şi cred că şi el a ştiut cum să facă față şi datorită performanței şi a muncii lui a ajutat grupul. E acelaşi, zâmbitor, cu aceeaşi stare de spirit care oferă sfaturi la toată lumea, fie cei mai tineri, fie cei mai în vârstă. Are o evoluție foarte bună la această Cupă Mondială. Pe teren a făcut mult efort pentru colectiv, a ajutat pe toată lumea. Cred că aveam nevoie pentru această competiție şi cred că personal el a ajuns la acel punct unde a progresat cu adevărat.

După semifinală câțiva belgieni au adresat cuvinte foarte urâte echipei Franței. Ce ai dori să menționezi?

Toată lumea are posibilitatea de a spune ce gândeşte, noi între noi ştim ce e important. Atunci când ne calificăm, nu vorbim despre echipa care merge mai departe pentru locul 3. Sper să câştigăm finala şi să le răspundem cu o victorie de care să ne amintim.

Ştiți ce ați făcut greşit în 2016? Cum o să reuşiți să nu mai faceți acelaşi greşeli ?

Cred că fiecare şi-a făcut o listă după acel meci, iar colectiv cred că ştim under s-a greşit, dar asta va rămâne între noi. Avem câteva puncte de ameliorat şi cred că suntem pe drumul cel bun. În ultimul meci am arătat că trebuie să fim solizi, pe acest buton trebuie ținut apăsat.

INTERVIU EXCLUSIV. Umtiti a vorbit pentru "Libertatea" înaintea finalei Campionatului Mondial. Secretul apărării

La începutul competiției se zicea despre echipa Franței că cel mal periculos este atacul, însă acum vedem apărarea echipei. Acum câteva săptămâni nu ai fost titular şi nu ai jucat cu Raphael Verane. Pentru tine această rapiditate de adaptare este una dintre principalele calitățile ale apărării?

E adevărat că la apărare am progresat. Chiar dacă suntem tineri, am arătat maturitate. Nimeni nu se aştepta, dar am arătat valoare. Cu Raphel nu am jucat foarte multe meciuri împreună, dar găsim soluții să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Iar Ben și Lucas (n.r. – fundașii laterali Benjamin Pavard și Lucas Hernandez) e adevărat că sunt noi la echipă, dar au lăsat impresia că joacă de ani buni. A fost o provocare reuşită.

În 2016, la finala Euro, a fost a treia ta selecție. Peste doar doi ani, finala Cupei Mondială. Ai prins mai multă încredere în tine? Cum vezi diferența?

E adevărat că e diferit, nimeni nu se aştepta. Nu era o presiune mare, dacă mergea bine era bine, dacă nu, nu era aşa grav. Acum realizez că am o finală de jucat şi că nu trebuie să mă las afectat de presiune, trebuie doar să schimb obiceiurile mai ales pregătirea acestui meci.

Cum ți-a trecut prin minte acea celebrare a golului din meciul cu Belgia?

Am avut mult de muncit la ea. Lui Paul şi Antoine le place să mă privească făcând aşa. Mai multe nu vă spun, e mai bine aşa…

A fost o nebunie în Franța după victoria contra Belgiei, am văzut imagini excepționale. Cum ți se pare?

Conştietizăm că în Franța este o nebunie. Am văzut video-urile celor apropiați şi ne dăm seama că este ceva de nedescris. Este un popor în spatele noastru, iar acest lucru nu ne face să simțim o presiune mai mare, dar ne motivează să depunem un enorm efort şi să câştigăm.

Cum îl enervează pe Mbappe

Mbappe? Ai văzut alt un jucător la vârsta lui care e aşa sigur de el?

Când îi vorbim de vârsta lui, nu îi place. Iar, ca să-l enervăm mai tare, îi zicem că are 15 ani. Dar e cineva matur, putem vorbi tot cu el. Are capul pe umeri şi e cineva care ştie unde merge şi cum. Mă impresionează calmul lui. La vârsta lui, să marcheze atâtea goluri la Cupă Mondială e o nebunie. Dacă încearcă să fie altfel, ştie că suntem mulți care îl putem pune la locul lui.

Care este diferența dintre Lyon şi Barcelona?

Sunt multe diferențe. Aici este un interes media care multiplică totul de peste 20 de ori și trebuie să fii pregătit mental să câștigi totul. Locul 2 nu e suficient.

Care este obiectivul tău personal pentru această competiție?

Am multe, dar obiceiul meu este să le păstrez pentru mine și să vorbesc despre ele la sfârșit.

Era un vis pentru tine să joci cu Messi, iar în această competiție ați reuşit să îl trimiteți acasă. Cum te simți?

La început a fost ca și cum ai juca un joc ireal. La Barcelona, el şi ceilalți colegi m-au ajutat să mă perfecționez în pregătire. Antrenamentele cu astfel de jucători m-au făcut să cresc până la maximum posibilităților.

„Tot ce am realizat a fost prin muncă!"

Trebuie să fii super talentat să joci pentru echipa națională?

Nu sunt mă consider doar talentat, tot ce am realizat a fost datorită muncii. Acesta este singurul secret al succesului.

Cine e alături de tine să îți ții picioarele pe pământ?

Mama mea, în special fratele meu mai mare, Yannik, dar și oamenii din jurul meu sunt cei care mă ajută și au făcut întotdeauna așa ceva. Știu că sunt profesionist și asta îmi dă o anumită notorietate și statut, dar vreau să fiu eu însumi. În afara terenului nu am nevoie să arăt că sunt fotbalist. Când ies pe stradă, sunt o persoană ca oricare alta, simplu, nu vreau să existe o diferență.

Ai plecat din Camerun când aveai 2 ani și ai crescut într-o familie de imigranți. Te-a forțat acest aspect să devii mai ambițios?

Personal nu aveam acel sentiment. Dar mama mea a insistat întotdeauna asupra spiritului de lucru, împingându-mă mai mult decât ceilalți, dacă aș vrea să fiu cineva în viață. Familia mea mi-a amintit mereu că prin muncă voi crea o cale pentru mine și voi primi recompense. Nu știu dacă are legătură cu faptul că am fost imigrant, dar vă pot spune că am lucrat întotdeauna mai mult decât ceilalți.

Idolii Ronaldinho și Zidane

Erai de nedespărțit de grupul tău de prieteni, în mare parte foști coechipieri de la academia din Lyon. Mulți dintre ei nu au devenit profesioniști. Mai păstrați la aceeaşi legãtură strânsă?

Da. Vorbim la telefon, schimbăm mesaje în mod constant și unii dintre ei au venit să mă viziteze la Barcelona. Am ținut legătura și voi continua asta, pentru că fac parte din viața mea. După familia

mea, prietenii sunt cei mai importanți în viața mea.

Cel mai bun sfat primit vreodată?

Să fiu încrezător și să joc după cum știu. Să nu îmi blochez mintea.

Cine a fost idolul tău când erai copil?

Mereu mi-au plăcut jucători ofensivi. Cei care mi-au lăsat cea mai mare impresie erau Ronaldinho și Zidane. Sunt jucătorii pe care i-am admirat, ei au fost cei mai buni.

Cea mai frumoasă amintire ca adolescent?

Cred că primul gol împotriva celor de la Troyes.

Cum arată o zi obişnuită pentru tine? Ce pasiuni ai?

Mereu avem antrenament de dimineață. Ajung acasă mănânc, mă odihnesc şi mă uit la foarte multe filme seriale. Îmi place să mă joc pe playstation sau să ascult muzica oriunde mă aflu, îmi dă o stare bună.

Care e artistul / artista preferat (ă)?

Drake, Nicky Minaj.

Citește și: AUDIO / DNA cercetează cazul „camioanelor protejate”, investigat și de Libertatea! Înregistrările pe care nu le au procurorii