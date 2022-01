Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Dan Capatos a vorbit deschis despre trendul vedetelor de a-și face un podcast pe canalul personal de YouTube. Prezentatorul tv s-a întrebat de multe de ce unii realizatori de emisiuni simt nevoia să-și creeze unul: „Care este diferența dintre unele podcasturi care arată la fel ca emisiunile pe care le fac? Doar că au voie să spună prostii pe care nu le pot spune la televizor? Nu l-am auzit pe Măruță înjurând în podcast, dar care e logica să-și facă podcast? (…) Consider că eu am podcast, la emisiune vorbesc ce vreau, nu am nicio restricție (…)”, a lămurit Capatos.

Vezi video:

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

Dan Capatos, mutat la un alt post de televiziune

După 13 ani de Antena 1, emisiunea Xtra Night Show s-a mutat la un alt post de televiziune din cadrul aceluiași trust, scrie Paginademedia.ro.

Încă de la începutul lui 2021, fanii au putut urmări late-night show-ul lui Capatos pe Antena Stars, în intervalul 22:30 – 00:30, în timpul săptămânii. Dacă înainte, emisiunea apărea doar patru zile pe săptămână, odată cu mutarea ei, Xtra Night Show va fi de luni până vineri, cu încă o zi în plus, mai adaugă sursa citată.

