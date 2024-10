Ieri, după ieșirea din sala de judecată unde a avut proces cu Ibrahim, fostul soț, Raluca Pastramă a răbufnit la adresa lui Pepe, primul ei soț, care a fost martor la proces. Ea a insinuat că aceasta ar consuma substanțe interzise, însă rând pe rând el a infirmat spusele ei în emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Prezentatorii Dan Capatos și Mara Bănică au văzut și un video compromițător în care Raluca Pastramă ar apărea. Pepe susține că deține dovezi compromițătoare care o implică pe Raluca, inclusiv filmări indecente și imagini care ar sugera consumul de substanțe interzise.

Întregul scandal a șocat-o pe Mara Bănică, care s-a arătat uimită că Raluca Pastramă și Pepe au ajuns în acest punct după o căsnicie discretă și doi copii împreună. „Am avut o seară foarte grea din punctul de vedere al conținutului. O seară care nu trebuia să debuteze așa, care avea cu totul și cu totul alt desfășurător. A pornit de la un SMS pe care l-am primit de la Raluca Pastramă.

Mara Bănică: „Eu pe oamenii ăștia i-am cunoscut, am fost la nunta lor, la botezul copiilor”

Aveam o știre scurtă despre divorțul de Ibrahim, cel de-al doilea soț al ei, în care a fost martor Pepe. S-a ajuns la o serie de dezvăluiri care s-au finalizat cu sosirea intempestivă a lui Pepe, care ne-a arătat niște imagini în pauza publicitară, în care spune că Raluca s-ar droga, și niște filmulețe – nu le-aș numi pornografice – din intimitatea ei, dacă ea este în acele imagini.

Eu pe oamenii ăștia i-am cunoscut, am fost la nunta lor, la botezul copiilor, atunci când erau un cuplu, și m-a marcat foarte tare ce am văzut. Am trăit o seară șocantă pentru mine!”, a transmis Mara Bănică pe Instagram.

Fanii au ascultat mesajul vedetei și au reacționat. Unul dintre ei a făcut acuzații la adresa Ralucăi Pastramă. „A plecat de la Pepe și-a lăsat copiii acolo, apoi ani de zile i-a convenit situația așa pentru ca femeia și-a făcut viața s-a distrat etc , acum a plecat Ibrahim și a lăsat-o cu un copil pe cap și de s-a trezit sentimentul de mamă în ea și vrea și celelalte 2 fete lângă ea , dar mă întreb atâția ani de zile în care a umblat de-a lungu și de-a latul nu a interesat-o cele 2 fete ?! Pentru mine o astfel de femeie nu are nicio scuză !! Și cu siguranță acele video sunt adevărate”, a scris cineva.

Cum se apără Raluca Pastramă

Dan Capatos a confirmat că a văzut în filmarea lui Pepe în care ar apărea Raluca Pastramă „lucruri groaznice”, subliniind că deși nu există filmări cu consumul direct de droguri, imaginile prezentau efectele consumului și produsele aflate pe masă. „Filmarea poate fi povestită, și el o întreabă: ce ai, ești drogată, iar ea spune: puțin așa”, a spus Dan Capatos.

„În imaginea aia, cred că una dintre ele, unde este buletinul meu, este o imagine pe care i-a dat-o lui Ibrahim. Nu sunt eu acolo. (…) Este o imagine pe care Ibrahim a făcut-o cu telefonul lui. Dacă eram într-o filmare pe wc și mâncam o shaorma, asta înseamnă că am făcut ceva rău? (…) Alea au fost puse la dosare. Eu nu știu cum arată, nu m-am drogat în viața mea. Nu știu cum arată, cum să fac eu așa ceva?”, a spus Raluca Pastramă.

Raluca Pastramă neagă categoric acuzațiile și susține că nu este ea persoana din filmări. În ciuda acestei negări, tensiunile dintre cei doi foști soți par să fie departe de a se calma. „Sunt eu acolo? Este fața mea? (…) Singura filmare în care mă văd eu e cea de pe wc în care mănânc shaorma”, a mai spus Raluca Pastramă.

