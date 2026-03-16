Simularea examenelor naționale este boicotată de peste 70.000 de profesori care protestează împotriva măsurilor impuse de Legea Bolojan. Decizia însă nu-i afectează pe politicieni, ci pe elevi. În timp ce unii au fost relocați în școli care organizează simularea, alții au ratat șansa ultimei pregătiri înainte de examenul din vară. Ce se va întâmpla, totuși, cu acești copii? Ar putea susține simularea ulterior, la nivel de școală, au precizat surse din minister. Asta, dacă profesorii vor mai avea timp de așa ceva.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj profesorilor care boicotează în această perioadă simularea examenelor naționale, de parcă ar mai conta ce spune groparul educației, așa cum este numit pe la colțuri. Potrivit oficialului, cadrele didactice au o responsabilitate profesională, iar protestele nu ar trebui să afecteze elevii. Bolojan recunoaște că măsurile de austeritate nu sunt populare, însă nimeni nu are dreptul să se joace cu viitorul copiilor. Sindicaliștii, de pe altă parte, consideră că vina pentru haosul creat aparține clasei politice.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost luat la rost de studenți în timpul unui protest organizat în fața Guvernului. Oficialul, care a coborât în mijlocul tinerilor, dornic să le asculte nemulțumirile, n-a reușit să le răspundă acestora la nicio întrebare. Dimpotrivă. A încercat doar să se fofileze și să-i ducă cu zăhărelul. Întrebat ce va face, ca ministru, pentru salvarea sistemului universitar, Dimian a explicat ce a făcut el ca rector la Suceava.

În acest an, bugetul Ministerului Educației va fi de aproximativ 62 de miliarde de lei. Asta înseamnă puțin peste 3% din PIB. Suma este mai mare față de ceea ce se estima în discuțiile de anul trecut, însă mai mică decât alocarea bugetară din 2025. Motivul? Numai din salariile profesorilor au fost tăiate aproape 2 miliarde de lei. Proiectul de lege al bugetului de stat se află în dezbatere publică și urmează să fie trimis în Parlament, unde poate suferi modificări.

Examenul de Titularizare ar putea fi deblocat, iar concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din școli ar putea fi din nou organizate. Se pare că guvernanții au realizat, într-un final, că sistemul a rămas fără profesori. Lipsesc mai ales cei de matematică, fizică și chimie. În timp ce mulți au ieșit la pensie, alții au plecat din sistem pentru salarii mai mari. Locurile lor însă au rămas neocupate. Iar situația este chiar disperată: până în toamnă sistemul ar avea nevoie de aproape 46.000 de cadre didactice.