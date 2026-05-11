Copilul se afla într-o excursie școlară

Băiatul, aflat într-o excursie școlară, a fost transportat de urgență la spital cu răni grave, însă starea sa este acum stabilă, relatează publicația belgiană VRT News.

Autoritățile au explicat că vehiculul poliției circula cu sirenele și luminile de avertizare activate, în cadrul unei misiuni prioritare, pentru a intercepta un șofer suspect de conducere sub influența alcoolului.

„Poliția primise o sesizare despre un conducător auto în stare de ebrietate. Când vehiculul suspect a fost identificat, o echipă a pornit în urmărirea acestuia”, a declarat Kato Belmans, purtătorul de cuvânt al Parchetului.

În timpul urmăririi, mașina poliției a părăsit inițial șinele de tramvai și a intrat pe carosabil, moment în care a avut loc accidentul. Parchetul a desemnat un expert în trafic pentru a investiga circumstanțele.

„Sperăm ca această expertiză să aducă mai multă claritate asupra evenimentelor”, a adăugat Belmans.

Șoferul urmărit a fost reținut

Conducătorul auto urmărit a fost ulterior reținut de poliție și a fost confirmat că avea o alcoolemie peste limita legală, după ce a fost supus unui test.

Poliția locală din Anvers a transmis un mesaj de solidaritate față de copilul rănit, familia sa și colegii săi de clasă.

„Suntem alături de victimă, familie și colegii săi. Sperăm că starea sa se va îmbunătăți rapid”, a declarat purtătorul de cuvânt Wouter Bruyns.

De asemenea, agenții implicați în incident primesc sprijin psihologic din partea echipei locale de gestionare a stresului.

„Sunt, desigur, profund afectați de cele întâmplate”, a adăugat Bruyns.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE