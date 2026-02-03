Noul regulament va intra în vigoare în această toamnă

Conform regulamentului de admitere pentru anul universitar 2026-2027, doar elevii care au câștigat premiile I, II sau III la olimpiadele naționale recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, la disciplinele Biologie, Chimie și Fizică, vor putea beneficia de înscriere fără concurs pe locuri finanțate de la buget.

În anul universitar 2025-2026, regulamentul prevedea că și elevii care obținuseră mențiune la etapa națională a olimpiadelor școlare puteau aplica pe locuri bugetate fără examen.

Pentru olimpicii internaționali, universitatea menține criteriul înscrierii fără concurs pentru cei care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației, la aceleași discipline.

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București. Foto: Shutterstock

Ce prevede regulamentul de admitere în alte universități

În alte universități, abordările diferă: Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București (UNSTPB) păstrează în 2026 regulile din 2025, care includ și „mențiunea”, în timp ce la Universitatea din București (UB) și Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca regulamentele prevăd, atât în 2025, cât și în 2026, admiterea fără concurs la olimpiade naționale doar pentru premiul I.

Această modificare este anunțată cu șase luni înainte de concursul de admitere.

