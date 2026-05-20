Care este motivul pentru care elevii și profesorii din Ilfov nu fac cursuri vineri, 22 mai 2026

Elevii și profesorii din județul Ilfov vor avea liber vineri, 22 mai 2026, cu ocazia Zilei Județului, sărbătorită în onoarea Sfinților Constantin și Elena, protectorii spirituali ai județului, informează Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.



Decizia vine ca urmare a unei modificări în program, cauzată de suprapunerea sărbătorii cu o probă din Evaluarea Națională.

Ziua liberă pentru cadrele didactice din Ilfov este trecută și în contractul colectiv de muncă

Conform Actului adițional la Contractul colectiv de muncă unic la nivelul IȘJ Ilfov, 21 mai este declarată zi liberă pentru cadrele didactice și elevi.



Situații similare se întâlnesc și în alte județe, dar și în municipiul București, unde Ziua Sfântului Dumitru, pe 27 octombrie, este zi liberă, sau în Iași, unde se sărbătorește Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Motivul pentru care ziua liberă nu se acordă în data de 21 mai 2026, când are loc sărbătoarea

În 2026, 21 mai coincide cu desfășurarea probei de Limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale la clasa a IV-a.



În plus, în școlile din județ sunt organizate activități dedicate Zilei Eroilor, marcate în aceeași dată.



Din aceste motive, Inspectoratul Școlar Ilfov a decis să mute ziua liberă pe 22 mai, pentru a respecta atât calendarul examenelor, cât și prevederile contractuale.



„Având în vedere faptul că, potrivit OMEC nr. 6405/23.09.2025, în data de 21 mai 2026 este programată desfășurarea probei de Limba maternă din cadrul Evaluării Naționale la clasa a IV-a, precum și faptul că în unitățile de învățământ din județ sunt planificate activități educative dedicate Zilei Eroilor, nu este posibilă suspendarea activității în această zi.



În aceste condiții, pentru respectarea prevederilor contractuale și a calendarului național al evaluărilor, ziua liberă aferentă datei de 21 mai se acordă în data de vineri, 22 mai 2026”, se arată în comunicatul IȘJ Ilfov.