Aceste măsuri, „fără precedent prin numărul de forţe şi resurse mobilizate”, vizează „constituirea unui mijloc de descurajare eficient împotriva oricărei acţiuni sau operaţiuni agresive a inamicului (rus- n.r.) şi a aliatului său”, afirmă Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Noile măsuri de securitate luate implică poliţia, forţele armate, garda naţională şi poliţia de frontieră și vizează cinci regiuni, în special Cernihiv, Kiev şi Rîvne.

Măsurile prevăd, îndeosebi, controale sporite ale persoanelor în aceste zone, precum şi inspecţii ale locurilor pentru a identifica obiecte interzise.

Obiectivul este de a „împiedica inamicul să se infiltreze în zonele de frontieră, să desfăşoare activităţi de sabotaj şi teroriste, să conducă operaţiuni subversive şi de informaţii”, subliniază SBU.

De câteva săptămâni, conducerea de la Kiev îşi exprimă îngrijorările că Rusia ar putea folosi din nou Belarusul pentru declanșarea unei ofensive din nord, inclusiv în direcţia Kievului. Dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko i-a permis omologului său rus Vladimir Putin să folosească teritoriul Belarusului pentru a lansa invazia la scară largă din Ucraina, la sfârșitul lui februarie 2022.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a ordonat întărirea securităţii la frontiera cu Belarus. Ucraina „pregăteşte răspunsuri la toate scenariile posibile ale acţiunilor inamicului – dacă ruşii îndrăznesc într-adevăr să-şi extindă agresiunea”, a dat asigurări el.

Rusia şi Belarusul au început marţi trei zile de exerciţii şi antrenamente ale forţelor nucleare, care mobilizează mii de oameni.

Invazia rusă din Ucraina a provocat sute de mii de morţi, devenind cel mai sângeros conflict militar din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace (1939 – 1945). Moscova controlează doar puțin peste 19 la sută din teritoriul ucrainean după 12 ani de invazie, care a început de fapt la sfârșitul lui februarie 2014, odată cu trimiterea trupelor fără însemne în Crimeea și anexarea peninsulei ucrainene.