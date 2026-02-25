Adelina Pestrițu și soțul ei par cuplu perfect pe Instagram, dar în culise lucrurile sunt…omenești. După 9 ani de relație și 8 de căsătorie, Adelina recunoaște că uneori duc o luptă a orgoliilor și fiecare vrea medalia de aur la „am avut dreptate”. Se mai ceartă, se mai tachinează, dar familia rămâne mereu pe primul plan. Pauze? Nici vorbă. Trădări? Innacceptabile. Concluzia: multă comunicare, iubire și dovada clară că nu există căsnicie perfectă, doar una în care știi când să spui „ok, hai că las de la mine”.

Glumă sau confirmare? Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu, într-un moment savuros de la „Românii au talent”. Când o concurentă de 83 de ani a vrut să-și mărite fiica cu Andi, Bobonete a prins momentul și a aruncat bomba: „E oficial, nu e luat, e dat”. Sala a râs, Andi n-a contrazis, verigheta lipsește, iar tăcerea face zgomot. Așa că zvonurile despre divorțul de Olivia Steer au prins contur. Glumă de platou sau adevăr scăpat printre râsete? Cert e că internetul a luat notițe.

Teo Trandafir l-a lăsat fără cuvinte pe Dani Oțil! Chemat în podcastul „Gând la gând cu Teo”, Dani Oțil a ajuns din invitat, cel care a condus discuția. Întrebată de matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” ce a făcut cu banii câștigați la Pro Tv, Teo a răspuns simplu și direct: „Mi-am făcut casă”. Replica lui Dani? „Cu toți?”. În stilul caracteristic și plin de ironie, Teo a răspuns că nu erau așa mulți, precum se specula prin presă. Umor, sinceritate și puțină autoironie au transformat discuția despre salarii într-un moment savuros, cu râsete garantate.

Oana Roman, foc și pară pe balul Bridgerton de la București. Organizat la Palatul Parlamentului, balul a adunat peste 850 de invitați și vedete costumate în „nobili” inspirați din Bridgerton. Doar că Oana Roman nu a fost pe lista de invitați și a urmărit totul…de pe canapea. Nu a tăcut însă. În social media, i-a taxat acid pe participanți, numindu-i „prinţese și prinţi închipuiţi”. Printre glamour, candelabre și ținute desprinse din serialul de pe Netflix, Oana a transformat balul într-o mică dispută online!

Unde se va filma următorul sezon Asia Express? Antena 1 promite cel mai intens sezon de până acum, iar supriza cea mai mare este destinația. Bye bye Vietnam, Filipine și Thailanda, căci totul se mută în China. Concurenții vor înfrunta reguli stricte, bariere lingvistice, localnici curioși, dar mai ales trasee imposibile. Un prim nume este deja confirmat: fostul fotbalist Gabi Torje. Acum rămâne de văzut ce vedete vor accepta, de aceeastă dată, să se înhame la haos, strategii nebune și adrenalină la maximum.