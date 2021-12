Toma Cuzin, 44 de ani, a vorbit încontinuu la podcastul prietenului și colegului Mihai Bobonete, „Da Bravo”! Cei doi au făcut o incursiune, amuzantă în multe momente, în copilăria și tinerețea lui „Firicel” din „Las Fierbinți”.

„Ba să viziteze Bucureștiul, ba ni se spunea că sunt rockeri, sataniști”

A făcut flotări și a învățat mișcările lui Bruce Lee ca să se răzbune după ce a fost victima unor bătăi în copilărie. A lucrat în mină, apoi a făcut vreme de trei ani dansuri populare la „Doina Gorjului”, un program extrem de epuizant, arătându-i lui Bobonete că încă mai stăpânește mișcările și acum, după două decenii. A prins mineriadele din 1996 și din 1997, într-una a fost miner, în a doua era în corpul de jandarmi! Până să devină actor a dorit să se facă preot, „dorința lui mamaia, Dumnezeu s-o ierte! Mă și vedeam popă, să țin predica toată”.

„Când eram mineri, mulți voiam să vedem Bucureștiul, în primul rând, apoi ni se băga în cap că studenții ne iau salariile, de aceea aveam chef de bătaie, așa eram influențați. Ni se băga în cap că studenții sunt rockeri, sataniști! N-am venit, totuși, la București, fiindcă am zis: «Ori îi bat, ori mă bat!». Prima oară, eu eram miner și frate-miu jandarm, îți vine să crezi?! Dincolo de glumă, a fost o mare prostie! Când n-ai educație și cultură, te duc unii încotro vor ei”, a povestit Toma.

„Azi, aș muri în trei zile în mină”

Cuzin – acesta este numele de familie, Toma e prenumele – a făcut box și atletism, iar la 11 ani a plecat de acasă: „Să nu-i mai trezesc din somn când veneam de afară! M-am mutat singur într-o garsonieră. Făceam sport, îmi spălam, îmi călcam singur. Visul meu era să merg în Legiunea Străină. De la un fault, la fotbal, când am intrat tare și mi-am luat și-o palmă. «Lasă că mă întorc eu și vă arăt vouă!» L-am studiat pe Bruce Lee pe casete video. Îi copiam toate mișcările. Făceam flotări, sport. Când am terminat în 1995 liceul de reparații și întreținere utilaj minier, unde puteam să mă angajez, când se dădea afară pe capete?! Am mers de bunăvoie la mină. Azi, aș muri în primele trei zile doar la gândul că lucrez acolo. Atunci, eram fericit că muncesc”.

„Dacă nu știi hora, nu pupi fata”

Ulterior, a ajuns dansator la „Doina Gorjului”, povățuit de iubita lui de atunci: „Am făcut și o școală pentru așa ceva. Dacă nu știi să dansezi, să joci o horă, nu mai pupi o fată! Sau dacă dansezi cu alta, care nu e a ta, s-ar putea să dansezi pentru ultima dată. Patru ore pe zi de cursuri, foarte grei pași în suitele de dans, muncă epuizantă artistică, vreme de trei ani”.

Ce urăște la notorietate

Băiat de la țară, din Oltenia, Toma Cuzin a mărturisit nonșalant: „N-am avut niciun țel, niciun scop în viață”. Ce-l supără acum, în privința notorietății? „Lipsa bunului-simț. Asta mă enervează. Vin și mă provoacă, dar mă uit și pe unde e ușa. Când e unul mai mic dau, când e unul mai mare fug! Glumesc”, a spus actorul. Ce-i place? „Mă bucur că am avut acces la cultură, alt sistem valoric, te lovești de alte repere. Copiii mei sunt fanii mei numărul 1. Nu le-am dat niciodată vreo palmă, nu m-am răstit la ei!”, a mai zis el.

foto: PRO TV

PARTENERI - GSP.RO Povestea incredibilă a voleibalistului care a crezut timp de 15 ani că e iubitul unui fotomodel. Lumea lui s-a năruit când a aflat adevărul

Playtech.ro BREAKING: Restricții noi de pe 5 decembrie. Ce susține Raed Arafat că se va întâmpla în ianuarie 2022

Observatornews.ro Ucisă de betonieră în timp ce traversa strada. Accidentul înfiorător a fost filmat în Popești - Leordeni

HOROSCOP Horoscop 4 decembrie 2021. Balanțele au energie cât să mai dea și altora, dar ca să obțină și rezultate, e nevoie de disciplină

Știrileprotv.ro Accident cumplit în Popești-Leordeni. O femeie a murit călcată de un camion pentru transportul betonului

Telekomsport Un nou finanţator milionar în Liga 1: ”Omul pare destul de serios”. Ce avere are şi primele mutări pe care le-a făcut