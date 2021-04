Obișnuia să facă mult sport, să se antreneze pentru a fi în formă. Brooke Shields se afla la o sală de sport din New York în luna ianuarie a acestui an. Executa unele mișcări și dintr-odată a simțit o durere puternică. „S-a întâmplat totul în slow motion și apoi am început să țip”, a declarat actrița pentru people.com despre experiența neplăcută. A descoperit apoi că și-a rupt femurul drept.

Actrița a suferit prima intervenție chirurgială, medicii i-au introdus două tije metalice. Operațiile nu s-au oprit aici, aceasta a mai suferit încă una, când chirurgul i-a fixat femurul și i-a mai adăugat o placă metalică.

„Nu îmi simțeam degetele, credeam că am paralizat. Mă întrebam dacă o să mai pot merge din nou”, a povestit actrița pentru aceeași sursă.

După aproximativ trei săptămâni petrecute în spital, Brooke Shields a revenit acasă. Acolo și-a dat seama că are o infecție în corp. A urmat o operație de urgență, unde a primit trei transfuzii de sânge.

Actrița merge în cârje acum și e nevoită să facă recuperări fizice, dar și psihice pentru a-și reveni complet. „Sunt o luptătoare”.

