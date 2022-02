Adevărul despre Blaze de la „Survivor România” 2022. Ce spune soția lui despre relația cu acesta. „A rupt o parte din mine și a luat-o cu el”

Într-un interviu acordat recent, soția lui Blaze a vorbit despre cel mai greu moment din relația lor, dar și despre participarea vloggerului la „Survivor România”.

„Cel mai greu moment al relației noastre a fost în show-ul la care am participat împreună. A fost o perioadă când eu eram cu nervii la pământ și am avut probleme cu sănătatea. Oamenii din jur mă atacau în fiecare zi, iar eu reacționam și mă consumam foarte mult… Nu mai eram eu deloc…

În emisiune erau prezentate materiale care mă puneau într-o lumină proastă, oamenii de afară îi scriau scrisori și mă desconsiderau, susțineau că nu îl merit și multe altele… Iar în momentele când eu eram atacată, eram directă și nu permiteam teatrul ieftin. Cred că în momentele alea, relația noastră a fost cea mai afectată, pentru că Blaze nu știa ce să mai creadă.

Avea încredere în mine, dar vedea materiale (făcute în așa fel încât eu să fiu oaia neagră), încât își ridica semne de întrebare, pentru că nu știa dacă așa eram eu și în viața reală, în afara camerelor.

S-a convins singur când am ieșit din show de faptul că eram nedreptățită și nu eram deloc așa cum încercau să mă facă să par ceilalți”, a declarat Izabela, în cadrul interviului.

Izabela a declarat că îi este foarte greu fără Blaze. Aceasta a conștientizat foarte târziu faptul că soțul ei chiar va pleca în Republica Dominicană.

„Nu am conștientizat că va pleca până în momentul în care a început să-și facă bagajul. Nu voiam să plece, dar am văzut cât de tare își dorea și cât de încântat era despre acest proiect… iar atunci am zis că o să fie foarte greu pentru amândoi, dar îl susțin. În dragoste faci și sacrificii, iar dacă el e fericit să fie acolo, am ales să fiu alături de el. La bine și la greu, nu?

Greu fără el? A rupt o parte din mine și a luat-o cu el în Dominicană. Îmi lipsește enorm, mi-e dor de el în fiecare clipă și abia aștept să fim din nou împreună”, a mai povestit Izabela pentru Playtech.

