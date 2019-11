De Livia Lixandru,

De ceva timp însă, se zvoneşte că între Benone şi artista Irina Loghin ar fi fost mai mult decât o relaţie profesională.

Interpretul de muzică populară a vorbit despre acest subiect. „Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost. Nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”, a declarat el, potrivit Spynews.

Benone Sinulescu este căsătorit de peste 40 de ani, iar soția i-a fost alături în cele mai importante momente.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate. Dacă mor eu, totul îi rămâne ei. Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers. Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor”, încheie Benone Sinulescu.

