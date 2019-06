Adriana Bahmuţeanu a realizat că ceva este în neregulă în urmă cu câteva luni, în Israel, când a simţit dureri şi înţepături puternice.

„Mi-am dat seama când am fost în Israel acum câteva luni şi mă durea rău, mă înţepa. Mi-am făcut un ecograf şi mi-a zis că am un guguloi, posibil să fie plasa. Şi eu am făcut efort, n-am respectat chiar tot”, a declarat Adriana Bahmuţeanu la „Răi Da Buni”.

„Sunt de câteva luni în cercetări, am fost la nu ştiu câţi medici, am vorbit cu specialişti. Într-un final, am găsit un doctor care operează cazuri grave rău de tot. Este un doctor dedicat, care doarme în spital şi este fascinat de meseria lui”, a mai spus vedeta.

Adriana Bahmuțeanu nu mai are dreptul să-i țină la ea acasă pe cei doi copii pe care îi are cu Silviu Prigoană. Instanța de judecată a decis în luna aprilie, stabilirea domiciliului acestora la tată, așa cum ceruse Silviu Prigoană. Chiar și așa însă, custodia asupra celor doi copii rămâne în continuare comună. Bahmuțeanu are însă o serie de restricții, printre care și obligația de a respecta programul de somn al minorilor impus de Silviu Prigoană!



