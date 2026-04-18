Potrivit News.ro, deşi pacienţii spitalului nu au avut de suferit, defecţiunea a necesitat intervenţia urgentă a unui echipaj ISU, care a furnizat rezerve de oxigen.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au intervenit după ce au fost sesizaţi printr-un apel la 112 de către reprezentanţii unităţii medicale.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis Poliţia Capitalei.

Conform informaţiilor oferite de poliţie, bărbatul a escaladat gardul spitalului, a deteriorat componente ale instalaţiei de oxigen şi a sustras o ţeavă de aproximativ un metru, împreună cu un robinet aferent rezervorului. Bunurile furate au fost ulterior găsite la un centru de colectare din sectorul 2 şi recuperate de autorităţi.

„Au existat două avarii la țevile de oxigen remediate în 10 și respectiv 20 minute, la circa 3 ore interval între ele. Spitalul Sf. Pantelimon are backup de oxigen pentru 24 ore. Niciun bolnav nu a fost in pericol. Există o anchetă a poliției în desfașurare”, a transmis vineri dr. Cristian Bălălău, managerul Spitalului Sf. Pantelimon.

Suspectul a fost prins vineri, 17 aprilie 2026, pe o stradă din sectorul 2 de către poliţiştii Secţiei 9, care l-au condus la audieri. În urma investigaţiilor, magistraţii au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru furt calificat.

Intervenţia promptă a pompierilor pentru închiderea robineţilor rezervorului a prevenit producerea unui incident grav. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc fapta.

PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Intoleranță la lactoză. Narcisa Covataru, dietetician clinician specializat în nutriție medicală: „Organismul poate învăța să o tolereze”
Știri România 17:00
Intoleranță la lactoză. Narcisa Covataru, dietetician clinician specializat în nutriție medicală: „Organismul poate învăța să o tolereze”
Monumentul de la Vidraru care poate fi vizitat doar în zilele cu vreme bună: Hidroelectrica a redeschis accesul la „Statuia lui Prometeu”
Știri România 16:44
Monumentul de la Vidraru care poate fi vizitat doar în zilele cu vreme bună: Hidroelectrica a redeschis accesul la „Statuia lui Prometeu”
Parteneri
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul.ro
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
Fanatik.ro
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
Stiri Mondene 17:00
Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Stiri Mondene 15:21
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
ObservatorNews.ro
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax.ro
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților
KanalD.ro
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

Politic

George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
Politică 16:11
George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Politică 17 apr.
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Parteneri
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi