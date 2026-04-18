Potrivit News.ro, deşi pacienţii spitalului nu au avut de suferit, defecţiunea a necesitat intervenţia urgentă a unui echipaj ISU, care a furnizat rezerve de oxigen.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au intervenit după ce au fost sesizaţi printr-un apel la 112 de către reprezentanţii unităţii medicale.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis Poliţia Capitalei.

Conform informaţiilor oferite de poliţie, bărbatul a escaladat gardul spitalului, a deteriorat componente ale instalaţiei de oxigen şi a sustras o ţeavă de aproximativ un metru, împreună cu un robinet aferent rezervorului. Bunurile furate au fost ulterior găsite la un centru de colectare din sectorul 2 şi recuperate de autorităţi.

„Au existat două avarii la țevile de oxigen remediate în 10 și respectiv 20 minute, la circa 3 ore interval între ele. Spitalul Sf. Pantelimon are backup de oxigen pentru 24 ore. Niciun bolnav nu a fost in pericol. Există o anchetă a poliției în desfașurare”, a transmis vineri dr. Cristian Bălălău, managerul Spitalului Sf. Pantelimon.

Suspectul a fost prins vineri, 17 aprilie 2026, pe o stradă din sectorul 2 de către poliţiştii Secţiei 9, care l-au condus la audieri. În urma investigaţiilor, magistraţii au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru furt calificat.

Intervenţia promptă a pompierilor pentru închiderea robineţilor rezervorului a prevenit producerea unui incident grav. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc fapta.

