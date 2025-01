„A fost ok în Tenerife, dar mă așteptam să fie o calitate mai bună, per total. E de vizitat… Înainte să plec în Tenerife, nu știam exact pe unde se află. Credeam că e aproape de Spania. Apoi, când am aterizat și mi s-a părut că am zburat foarte mult, am început să caut să văd unde e insula. Mi-am dat seama că suntem mai aproape de Africa. Am căutat puțină istorie despre insulă, e o destinație interesantă, are și un vulcan activ”, a povestit fotbalistul.

Cu toate acestea, Chipciu a precizat că nu ar mai meerge a doua oară în acest loc.

„La sfârșit, am făcut o recapitulare cu fetele, să vedem ce am vizitat: vulcanul, apele, oceanul. N-aș pune-o în top. E interesant de mers, dar numai o dată”, a explicat Chipciu.

Tenerife este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, situată în Oceanul Atlantic, la vest de coasta Africii, aparținând Spaniei.

Este recunoscută pentru peisajele spectaculoase, în frunte cu vulcanul Teide, clima blândă de pe tot parcursul anului și plajele cu nisip auriu sau vulcanic.

