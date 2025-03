Andreea Berecleanu a împărtășit cu fanii săi imagini din vacanța petrecută la Roma, unde a fost însoțită de soțul său, Constantin Stan, și de mama ei, în vârstă de 75 de ani. Prezentatoarea TV s-a bucurat de clipe speciale în capitala Italiei, în ciuda avertismentelor primite că orașul și-a pierdut din farmec.

Vedeta a povestit că nu mai vizitase Roma de opt ani și că auzise numeroase comentarii negative despre starea orașului. Cu toate acestea, experiența sa a fost una neașteptat de plăcută.

Cum a găsit Andreea Berecleanu Roma, orașul în care nu mai fusese de 8 ani

Prezentatoarea TV a mai mărturisit că a fost impresionată de investițiile majore realizate în oraș, în contextul Jubileului Catolic, și le-a recomandat fanilor să viziteze Roma în acest an. În postările sale, a împărtășit momente speciale alături de mama sa, care apare rareori pe rețelele de socializare, și a subliniat cât de mult s-a bucurat de această călătorie.

„Să știți că am tot vrut să vă povestesc cum a fost în weekend-ul petrecut la Roma, acum 2 săptămâni. Doar că nu am apucat decât să postez câteva stories. Între timp, s-au mai sedimentat informația și percepția asupra orașului. Nu mai vizitasem Roma de vreo 8 ani, e adevărat, tot ce am auzit era „a devenit mizerabil!”. Ce să vezi? Iar am avut noroc. Și mă bucur tare de tot, mai ales că ne-a însoțit și mama. Curățenie ca în Elveția, turiști civilizați, italieni educați și îngrijiți, ieșiți cu familia la plimbare, în parcuri, pe străzi, la muzee. Am mâncat excepțional peste tot, am revăzut Fontana di Trevi restaurată, am stat la soare sau în ploaia de sâmbătă, caldă și măruntă, sub umbrele colorate. E drept, anul acesta se sărbătorește Jubileul Catolic, drept pentru care s-au făcut investiții mari în infrastructură, aproximativ 4 miliarde de euro. Oricum, dacă aveți drum sau dacă nu aveți, mergeți la Roma anul acesta”, a povestit Andreea Berecleanu pe rețelele de socializare.

Trecutul neștiut al Andreei Berecleanu. A plecat de acasă la 19 ani

Andreea Berecleanu a intrat în lumea televiziunii la doar 19 ani, moment în care a învățat să fie independentă financiar. Vedeta a povestit că la vârsta de 19 ani a ales să plece din casa părinților și să se descurce singură.

„La 18 ani, de atunci datează cartea mea de muncă. Și tot de atunci și primul salariu. În plus față de TV, colaboram și cu câteva ziare ale vremii și aveam colaborări plătite. Iar de la 19 ani, n-am mai locuit cu părinții și m-am întreținut singură. Din primul salariu, mi-am cumpărat un inel din argint și am făcut plinul de benzină”.

De-a lungul carierei sale, Andreea Berecleanu a dat dovadă de curaj și a făcut multe schimbări. A debutat la SOTI TV, apoi a lucrat o perioadă la PRO TV, iar timp de 17 ani a făcut parte din echipa Antena 1. În urmă cu 5 ani, în anul 2020, vedeta a luat decizia de a semna un contract cu Prima TV.

