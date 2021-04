Alex Dima, de la teologie, la jurnalism. „Am crescut într-o casă în care Dumnezeu era prezent”

Acesta a fost invitat în platoul de la „Vorbește lumea”, unde a povestit clipe din copilăria trăită alături de bunica sa, cea care i-a pus și o mică Biblie în mână și l-a învățat prima rugăciune.

„Cred că până la trei ani trăgeam după mine biberonul cu laptele și a venit părintele cu Botezul. El mi-a luat atunci sticla și mi-a arătat-o la geam. Am renunțat apoi la obicei. (…) De la bunica am învățat rugăciuni, ea îmi dădea să citesc Mica Biblie, era o carte lucioasă, cu desene. Știu că era un univers în micuța bucătărioară a bunicii.”, a spus acesta la Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu mulți dintre cei care îl urmăresc știu că Alex Dima a mers la seminarul teologic. Preotul și bunica l-au împins să urmeze un astfel de liceu.

„Am crescut într-o casă în care Dumnezeu era prezent, a rămas și este. Eram prin clasa a șaptea, imediat după revoluție, nu știam la ce liceu să merg, atunci a venit un nou preot în sat și am ajuns la el cu bunica, l-am cunoscut, apoi am mers în curtea seminarului din Buzău.

Acolo, o clasă avea ora de muzică, un băiețel cânta și am zis: aici vreau. Și așa am făcut seminarul. Am învățat niște chestii, în primul an unele sunt așa…te zgâlțâie! Apoi am terminat liceul și am venit la București la facultate. Drumul spre sutană s-a îndepărtat”, a mai declarat el.

În noaptea de Înviere, Alex Dima va fi în direct la Pro TV, de pe Dealul Mitropoliei, în București. Înainte de sărbătoarea Învierii, jurnalistul a ținut să facă câteva precizări.

„Noi am pierdut multe tradiții. Paștele e o ancoră, un popas. Sărbătorile ne ajută să ne oprim din alergat. Paștele nu este despre Iepuraș, este despre Hristos. Ne ducem în direcția de cadou, Iepuraș, lucrurile astea sunt mai la îndemână, mai simple. Paștele este să te întâlnești tu cu tine și Dumezeu. Să ne gândim ce am făcut bine, ce am făcut rău. Să mergem să ne descărcăm, să ne spovedim și împărtășim.”, a concluzionat acesta.

Citeşte şi:

Firma unor apropiați de-ai lui Ionel Arsene vrea să exploateze granit în zone protejate din Munții Măcin. „O să distrugă tot”

Centrul de vaccinare drive-thru din București, deschis cu 50 de mașini la coadă. Cum arată Piața Constituției acum

Condițiile în care se reiau cursurile în școli după vacanța de Paște

PARTENERI - GSP.RO Biserică Ortodoxă a Greciei, sponsorul principal al FCSB! Becali, detalii de ultimă oră

Playtech.ro BOMBĂ în Cazul Caracal. Legătura dintre Gheorghe Dincă și un băiat de 8 ani. Detalii de ultimă oră

Observatornews.ro Momentul bizar în care mii de păsări par că iau cu asalt o suburbie din Australia. Ce explicaţie au găsit internauţii

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2021. Peștii ar fi bine să evite deplasările și să limiteze discuțiile cu cei din anturaj

Știrileprotv.ro Cum a fost pedepsit un bărbat care a încercat să-şi abuzeze nepoata. 'I le-au aruncat la porci'

Telekomsport 28 de milioane de euro pentru Dan Petrescu. ”Bursucul” a dat lovitura în fotbal

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)