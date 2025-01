Fostul pugilist a participat, sâmbătă 25 ianuarie, la un eveniment foarte important în familia lui. Fiul său, Alex Doroftei, s-a căsătorit cu iubita lui și au avut parte de o nuntă superbă. În urmă cu doar câteva zile, Doroftei și soția lui au anunțat că vor deveni bunici.

Atât Leonard Doroftei, cât și Monica Doroftei, au strălucit la nunta fiului. Alex este o persoană discretă, astfel că, puțini sunt cei care știu cum arată acesta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Leonard Doroftei și Monica Doroftei au o căsnicie frumoasă, iar recent, aceștia au declarat pentru Spynews, detalii despre viața de părinți.

„Eu spun că suntem părinți echilibrați. Aveam momente, pentru că acum sunt mari, când eram mai aspri, deoarece situația o cerea. Da, întotdeauna am privit către interesul lor personal, iar în deciziile pe care le-am luat, ei au fost pe primul loc în viața noastră”, a declarat soția lui Leonard Doroftei pentru Spynews.ro.

Recomandări Concluziile tragediei aviatice în care a murit fratele lui Cristian Adomniței. Posibila problemă cauzată de nepurtarea centurii de siguranță

Leonard Doroftei intră din nou în ring

Considerat drept unul dintre cei mai mari boxeri pe care i-a avut vreodată această planetă, Leonard Doroftei este gata să urce din nou în ring, chiar dacă anul acesta împlinește 55 de ani.Marele pugilist român, care a fost campion mondial WBA la categoria semiușoară, a pus ideile cap la cap, și-a făcut planul și acum se pregătește pentru o nouă luptă. Una care va fi însă demonstrativă!

Marele pugilist român, care a fost campion mondial WBA la categoria semiușoară, a pus ideile cap la cap, și-a făcut planul și acum se pregătește pentru o nouă luptă. Una care va fi însă demonstrativă!

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în aceste zile, Leonard Doroftei a dezvăluit că în acest an vrea să se bată din nou cu Raul Balbi, fost boxer argentinian care în prezent are 51 de ani. „O să fac un meci anul ăsta cu Balbi. Ceva demonstrativ. E o idee, încă nu am vorbit. În România vreau să aibă loc”, a spus Leonard Doroftei în exclusivitate pentru Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News