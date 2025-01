Într-un interviu pentru Libertatea, Leonard Doroftei a intervenit în dezbaterea momentului din România și a spus direct pe cine susține.

„Eu sunt alături de David Popovici și îi doresc tot binele din lume. Și la următoarea Olimpiadă să nu mai aducă doar două medalii, să aducă cinci sau zece, la toate probele. Să-și ia ce vrea, și avion să-și ia.

Eu la vremea mea mi-am luat tot o mașină bună, că ai nevoie să-ți iei. Doar că eu n-am avut vârsta lui, eram mult mai mare. Am avut altă vârstă, am avut alte obligații și mi-am luat o mașină care să mă protejeze pe mine, pe copiii mei. Da, pentru noi, pentru familie”, a spus Leonard Doroftei în exclusivitate pentru Libertatea.

Marele campion din box a fost completat și de soția lui, Monica. Aceasta a spus că, la vremea respectivă, ei formau deja o familie, astfel că Leonard Doroftei nu a putut să ia singur decizia. „Deci nu putea să spună el care mașină. El avea pachet. Eram în pachet complet. Și nu putea să ia singur decizia, îți dai seama”, a afirmat soția celui poreclit „Moșul”.

În cadrul interviului, Leonard Doroftei a vorbit și despre cel de-al doilea sezon al Power Couple, show care debutează la Antena 1 pe 13 ianuarie 2025, de la ora 20.30, și în care apare și el, alături de soție.

Întrebat cine a luat decizia de a participa la Power Couple România 2025, Leonard Doroftei a spus că mai mult soția lui a vrut acest lucru: „Sincer să fiu, am avut îndoieli, am zis: «Bă, e o competiție, e frumos». Dar Moni a zis: «Haide! Care e problema? Hai să mergem! Hai să vedem ce se întâmplă»! Eu n-am văzut primul sezon. Ea a văzut și a zis: «Ne descurcăm, nu-i problemă»”.

Monica Doroftei a afirmat că și-a dorit să participe la emisiunea de la Antena 1 deoarece era curioasă cum se vor descurca ei ca și cuplu: „Pentru mine chiar a fost o dorință să văd cum o să ne descurcăm în momentele alea. Cum să-ți spun? Descoperi niște lucruri pe care le bănuiești, pentru că noi stăm împreună de atâția ani, dar n-am fost puși niciodată în fața unor asemenea situații”.

Fostul campion mondial din box a dezvăluit că îi este frică de înălțime, dar că la Power Couple România 2025 și-a depășit toate temerile, deoarece a avut-o alături pe soția lui, care îi este un adevărat suport.

„Cred că dacă am fi puși în fața unei situații de genul ăsta, acasă, în viața de zi cu zi și nu într-o competiție, cum a fost, nu le-am face. Aici le-am făcut. Și mi-am dat seama că ăsta e un motiv pentru care am reușit în viață, pentru că am lângă mine un om puternic. Am un om pentru care merită să faci niște sacrificii.

Mie mi-e frică de înălțime. Eu nu am cum să mă văd la înălțime. Nu-mi place. Și dacă mă urc la etajul 7 sau 8 și mă duc lângă balustradă și mă uit în jos, mă retrag imediat. Și aici trebuia să stau. Uite că am reușit, pentru că am fost amândoi”, a spus Leonard Doroftei în exclusivitate pentru Libertatea.

