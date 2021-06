Alexandra Stan a împlinit 32 de ani. A primit de ziua ei un cadou neașteptat

Chiar pe Instagram, acolo unde are peste 500.000 de urmăritori, Alexandra Stan le-a dezvăluit fanilor ei că de ziua sa de naștere a primit o pisică. Artista a suferit mult când și-a pierdut felina în urmă cu aproximativ o lună, însă acum e fericită. Cadoul i-a adus zâmbetul pe buze.

„S-a întâmplat asta. Am primit-o pe Mia Uni în viața mea, un cadou de ziua mea! Recunosc că la început m-am simțit puțin nepregătită pentru a adopta un nou animal de companie. Dar, după cum puteți vedea, ea este a mea și eu sunt deja a ei! Te iubesc, iubito Mia! Bun venit în viața mea! Sper să nu te dezamăgesc!”, a scris vedeta pe Instagram.

Alexandra Stan se preocupă deja de starea pisicii sale, a dus-o chiar și la veterinar.

Alexandra Stan, dezvăluiri despre viața personală

Cântăreața de 32 de ani a vorbit deschis pe 30 martie, la emisiunea lui Denise Rifai, despre viața sa, inclusiv despre averea ei și despre relații, cu bărbați, dar și cu femei. Ea a dezvăluit, la momentul respectiv, că este singură și că nu vrea să-și piardă energia într-o relație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

A fost atins și un subiect delicat, iar Alexandra Stan nu a ezitat când a fost întrebată direct de Denise Rifai: „Ești bisexuală?”.

„Da, uneori, n-aș spune că tot timpul. N-aș putea spune că sunt în momentul de față. Asta provine din faptul că iubesc și bărbații, și femeile. Vine tot din capacitatea mea mare de a iubi. Am avut experiențe în grup, eu, un bărbat și o femeie, dar acum, în momentul de față, n-aș simți să fac asta.

Acum, sunt pe un drum al meu, spiritual, iar dacă mi-aș pierde energia într-o experiență sexuală, n-aș mai fi focusată pe ceea ce am de făcut. Nu vreau să-mi fur căciula singură. Da, am avut momente când am vrut să experimentez, dar n-am făcut rău nimănui”, a explicat Alexandra.

Citeşte şi:

Președintele Parlamentului European a ținut să rostească în plen numele jurnaliștilor români de investigație: „Exemplu al curajului civic”

Povestea celor trei fetițe care au murit după ce au fost spălate pe cap cu soluție pentru oi. Cum au tratat autoritățile „rușinea” de a avea păduchi (I)

Biden vine în Europa, după cei patru ani de vrajbă transatlantică ai epocii Trump. Marile mize: economia, Rusia și China

PARTENERI - GSP.RO FOTO O femeie a raportat că stă lângă un terorist în avion: „Uitați-vă ce scrie!” » Ce era, de fapt, pe foaia bărbatului

Playtech.ro Medic infecționist, semnal de ALARMĂ pentru cetățeni. Ce riscă să pățească persoanele care s-au imunizat împotriva Covid-19

Observatornews.ro Primarul din Ștefănești, acuzat că a violat o fetiță de 13 ani. Victima a rămas însărcinată în urma abuzului

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2021. Balanțele sunt atrase de idei noi, de relații noi sau de propuneri interesante

Știrileprotv.ro Balenciaga a creat o pereche de crocși cu toc. Prețul uriaș cu care au fost puși la vânzare

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Weekend Max Mara, tipicul spirit italian (PUBLICITATE)