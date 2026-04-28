În primele luni de sarcină, artista s-a confruntat cu unele complicații din cauza unui hematom. A urma un tratament foarte puternic cu hormoni, ovule, injecții în burtă și pastile. Acum, Alexandra se simte foarte bine și așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița în brațe.

„Din decembrie până în prezent! De acolo până aici! Pare că a fost un drum lung, dar plin de lecții noi! 22 de săptămâni pline de emoție, fericire, recunoștință, suferință, frică de nou, dar multa multă iubire și speranță!

Alexandra Stan și Ștefan Oprea, iubitul ei, au anunțat că artista e însărcinată

Prima ecografie a Evei. Nu pot descrie sentimentul. E unic în lumea asta. Au urmat cele mai emoționante și stresante 6 săptămâni din viața noastră. Am crezut că există posibilitatea de a o pierde pe Eva și nu am simțit niciodată asemenea suferință și neputință.

Am scris piesa #forEva, cea mai frumoasă piesă a noastră, alături de oameni talentați și uite așa speranța a reapărut în viața noastră. A fost greu la început, dar am trecut prin toate și nu este nimic ce ne poate sta în cale. Suntem recunoscători pentru ce Dumnezeu ne-a dat să trăim. Știm că El ne iubește mult!”, a scris Alexandra Stan pe o rețea de socializare.

Cum au ales Alexandra și Ștefan numele fetiței lor

Alexandra Stan a mărturisit că își făcuse o listă cu nume, însă și-a dat seama că nimic nu se potrivește. Cântăreața a recunoscut că sarcina ei a fost riscantă și toată familia era speriată că nu o poate ține.

„A fost o decizie foarte simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea, care sunt frumoase în viață și de lungă durată (…) Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut practic frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, atunci am zis că eu trebuie să fac o schimbare și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan, pentru că în momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) am avut un dicționar, care se numește dicționarul tuturor bolilor (…)

Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta este”, a spus Alexandra Stan, pe Instagram.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
