Alături de Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, artista se pregătește intens pentru momentele decisive din luna mai. România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai 2026, unde Alexandra Căpitănescu va intra în concurs cu numărul „3”. Publicul o va putea susține prin vot, contribuind astfel la calificarea în marea finală din 16 mai.

După două săptămâni extrem de intense, marcate de evenimente, concerte și apariții media, echipa a revenit în sala de repetiții pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de plecarea spre Viena, în Austria, programată pentru data de 3 mai 2026.

În această perioadă, artista a fost prezentă la petrecerile premergătoare concursului, unde a performat live în fața fanilor internaționali, care au reacționat cu entuziasm, au cântat alături de ea și au susținut-o în mediul online, incluzând piesa în topurile personale.

Ultima săptămână, începând cu 18 aprilie, a fost una de foc pentru delegația României. Turneul de promovare a debutat cu Eurovision Pre Party organizat la Arenele Romane din București, continuând apoi la Londra, unde, în doar 24 de ore, artiștii au participat la repetiții, au acordat interviuri pentru publicații importante, s-au întâlnit cu alți concurenți și au explorat câteva dintre cele mai cunoscute atracții ale capitalei britanice.

Promovarea a continuat în Polonia, unde echipa a fost invitată la emisiuni radio și TV și a colaborat cu influenceri locali. Întorși în România, artiștii au avut noi apariții media și concerte în Brașov și Pitești, iar în weekend au ajuns în Republica Moldova pentru o conferință de presă și o întâlnire specială cu fanii.

Începând de luni, 27 aprilie 2026, echipa a reluat repetițiile alături de echipa de creație și producție: regizorul Jan Bors, Apart Productions (responsabili de show-ul de lumini și grafică) și coregraful Emil Rengle. Împreună, aceștia lucrează la un moment scenic complex, menit să impresioneze publicul european.

Melodia „Choke Me”, cu care Alexandra Căpitănescu va reprezenta România, se bucură deja de un succes remarcabil: peste 6 milioane de vizualizări cumulat pe YouTube și mai mult de două milioane de ascultări pe Spotify. Și pe platformele sociale, cifrele sunt în creștere și au explodat în ultima perioadă.

În paralel, prezența artistei în mediul digital a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimele luni: contul de Instagram a înregistrat o creștere de 300%, numărul de ascultători pe Spotify a crescut cu 2000%, iar canalul de YouTube și-a triplat numărul de abonați.

Cu o echipă puternică în spate, o piesă deja apreciată la nivel internațional și o energie care a cucerit publicul din mai multe țări, Alexandra Căpitănescu se pregătește să urce pe scena Eurovision 2026 cu încredere și determinare, reprezentând România la cel mai înalt nivel.

Participarea României la Eurovision Song Contest 2026 marchează nu doar o nouă prezență pe scena europeană, ci și o oportunitate de reafirmare a potențialului artistic local într-un context internațional extrem de competitiv. Printr-un mix de profesionalism, creativitate și autenticitate, Alexandra Căpitănescu și echipa sa își propun să ofere un moment memorabil, care să rezoneze cu publicul din întreaga lume.