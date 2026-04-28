  • Clubul Grange-over-Sands din Districtul Lacurilor se află pe linia de cale ferată atât către șantierul naval de submarine al BAE Systems (Barrow-in-Furness), cât și către cel mai mare depozit de deșeuri nucleare din Marea Britanie, Sellafield.
  • Este singura legătură de transport public către ambele instalații și este folosită de angajați și pentru transportul deșeurilor nucleare.

Îngrijorări legate de securitatea națională

Oligarhul rus și fiica sa au declanșat îngrijorări legate de securitatea națională prin încercarea de a cumpăra un teren de golf situat lângă calea ferată care deservește principalul șantier naval din Marea Britanie pentru submarine de atac cu propulsie nucleară.

Terenul în cauză, Grange-over-Sands Golf Club, se află lângă o infrastructură vitală, inclusiv cel mai mare depozit de deșeuri nucleare din Regatul Unit, Sellafield. Linia feroviară este crucială pentru transportul de materiale și angajați.

Investiție de aproape un milion de euro pe numele fiicei

Achiziția urma să fie realizată pe numele fiicei lui Șamara, Anastasia, 22 de ani, pentru suma de 800.000 de lire sterline, circa 920.000 de euro, salvând astfel clubul de la faliment.

Inițial, tranzacția pentru terenul de golf era înregistrată pe numele său, dar ulterior a fost transferată fiicei sale.

Starea precară a terenului de golf a fost anterior cauza unor accidente feroviare. Într-un caz, o conductă de drenaj avariată a dus la deraierea unui tren, iar linia feroviară a fost închisă timp de o lună.

Un purtător de cuvânt al clubului a confirmat că erau conștienți de sensibilitatea situației și așteptau îndrumări oficiale de la autoritățile de securitate a investițiilor.

Nick Taylor, fiul unui fost președinte al clubului și director al unei academii de golf din Rusia, a declarat că a fost contactat pentru a găsi un investitor. Taylor urma să devină codirector al companiei care ar fi gestionat terenul, dar a renunțat la planuri, afirmând că s-ar fi simțit „un oaspete nedorit”.

Avocatul omului de afaceri: „Clientul meu nu știa”

Avocatul lui Șamara a declarat că „acest client al meu nu era la curent cu apropierea geografică a clubului de instalațiile de apărare” și nu și-a dat seama de „importanța acestei linii de cale ferată”. Potrivit apărătorului, „omul de afaceri dorea pur și simplu să sprijine financiar un club local aflat în dificultate”.

Tentativele similare de influență economică din partea Rusiei continuă să fie monitorizate îndeaproape de autoritățile europene.

Ministerul Apărării britanic și guvernul consideră că această manevră ar putea face parte din strategia Kremlinului de a achiziționa terenuri în apropierea infrastructurii critice europene.

Incidente similare au fost raportate și în alte țări nordice, precum Norvegia și Suedia.

Acuzat că a furnizat combustibil armatei ruse

Iuri Șamara, care anterior a deținut o rafinărie de petrol în apropiere de Crimeea, a fost implicat în furnizarea de combustibil pentru armata rusă după invazia Ucrainei.

Rafinăria sa de la Ilski a fost ținta mai multor atacuri ale dronelor ucrainene.

Iuri Șamara a fost prim-vicepreședinte al companiei de investiții și inginerie KNGK-Group din 2014. A fost CEO al Rafinăriei de Petrol Ilsy între 2010-2014. În perioada 2007-2010, a fost director financiar adjunct la Kuban Oil and Gas Company. Între 2001 și 2007 a lucrat la banca comercială „Rascetni Dom”. A absolvit Universitatea Tehnologică de Stat din Kuban și are o diplomă MBA de la Universitatea MGIMO în Afaceri Internaționale cu Petrol și Gaze în 2004.

Donator de vază pentru fundația caritabilă a lui Charles

În 2022, The Mirror scria că magnatul Iuri Șamara, „un oligarh pro-Putin”, era unul dintre donatorii importanți organizației caritabile a prințului Charles la acea vreme.

Fundația Prințului era anchetată de Poliția Metropolitană din cauza unor acuzații de tip „bani contra onoruri” conform cărora un consilier al lui Charles ar fi promis că va asigura un titlu de cavaler pentru donatorul saudit Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.

George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD"
