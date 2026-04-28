„Este o perioadă cu schimbări rapide, surprize și oportunități neașteptate”, a explicat Cristina Demetrescu.

Potrivit acesteia, intrarea Soarelui în Taur promite stabilitate financiară, după opt ani marcați de fluctuații sub influența lui Uranus.

Conjuncția Venus-Uranus în Gemeni poate aduce vești neașteptate, întâlniri importante și răsturnări de situație care ar putea schimba planuri, adaugă Demetrescu.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are nevoie de o clonă pentru că sunt foarte multe evenimente în viața lui și trebuie să le împartă. E energie multă, idei multe și nu trebuie lăsate să treacă.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurii ori au niște probleme de sănătate, ori ascund ceva, ori au găsit ceva și nu vor să împartă, ori au supărat pe cineva. Este o perioadă de introspecție, iar finalul unei etape este aproape.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii sunt în centrul atenției, sunt omul-surpriză al săptămânii, ei înșiși pot pregăti surprize sau se întâmplă lucruri inedite în viața lor și caută să le spună și celorlalți. Este foarte mult zumzet în viața Gemenilor, vorbesc mult, au mulți prieteni. Printre aceștia sunt oameni care vor să le spună ceva și ar fi bine ca Gemenii să aibă răbdare și să îi asculte pe toți. Este bine să nu ignore pe nimeni, niciun mesaj, pentru că ceva acolo este foarte important.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii să nu închidă un ochi până la vară, pe 30 iunie. Sunt foarte multe evenimente în primul rând din punct de vedere profesional și nu au voie să rateze niciunul. Poate fi nevoie de suplimente alimentare, vitamine, fructe, ca să reziste până la vară. La Racii în viața cărora nu se întâmplă lucruri foarte importante din punct de vedere profesional, înseamnă că acolo s-a închis o etapă și până la vară trebuie să fie cumva pregătiți să înceapă ceva nou.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Nu se știe dacă Leii pleacă să facă ocolul Pământului, dar cu siguranță au niște lucruri de făcut, niște drumuri de bifat. Pentru că tratează lucrurile superficial, au niște obiective pe care să le ducă la bun sfârșit. Cert este că în superficialitatea lor, ei vor ajunge foarte departe, adică acolo unde și-au propus și nu mai contează cum.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Pentru Fecioare, este o perioadă destul de epuizantă și de obositoare cu toate aceste planete în zodia Berbecului. E de preferat ca în această perioadă să stea, să se odihnească decât să încerce să le facă pe toate și să ajungă la epuizare. Așadar, sunt recomandate odihna și acceptarea pauzelor, chiar dacă mintea rămâne activă.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța, care este genul de zodie căreia nu-i place niciodată să stea singură, acum nu știe unde să fugă, să se ascundă și să ocolească anumite persoane. Pot apărea întâlniri neașteptate, iar adaptarea rapidă este cheia.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii au mult de muncă și la serviciu, dar mai ales cei care au ustensile de mânuit, totul e pe repede-înainte (daltă, șpaclu, bisturiu, seringă, armă). E vorba de activități care implică atenție pentru a evita accidentele sau greșelile.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii sunt prinși între responsabilități legate de copii, familie și sănătate. Trebuie să fie mai atenți la copii, dar și în dragoste au tendința de a da foc la relație pentru că sar peste etape, mai ales în cazul relațiilor noi.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii, în special cei tineri, trebuie să lupte cu prejudecățile care vin de la generațiile mai conservatoare și care îi sfătuiesc să facă genul de meserii unde trebuie susținuți, unde sunt pile, unde au ajutor, adică niște clișee. Capricornii trebuie să creadă foarte mult în visele lor și să fie primii din familie care fac altceva decât au făcut părinții și bunicii lor.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii comunică mult în această săptămână, ei întreabă, ei răspund. Vorbesc foarte mult și ar trebui să găsească măcar un limbaj comun cu cei care nu au ceva împotriva lor, dar au alte teorii.

Horoscop 27 aprilie – 3 mai 2026 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

La Pești, planetele în Berbec sunt pe sectorul banilor, astfel că și săptămâna aceasta ori vin multe amenzi, ori cheltuieli, ori nu se organizează ei foarte bine și atunci poate urma o criză financiară ori una de nervi.

