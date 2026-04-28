Complicații fatale în timpul unei proceduri estetice

Valentina, o femeie de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, s-a prezentat la un cabinet privat din Capitală pentru un lifting facial. După doar câteva minute de la începerea intervenției, medicul a observat că ceva nu este în regulă și a decis să oprească procedura.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a declarat Sorin Dumitru, soțul Valentinei.

Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca. Deși era conștientă la momentul internării, investigațiile imagistice au arătat o hemoragie intracraniană, cauzată cel mai probabil de o ruptură de vas de sânge. Ulterior, pacienta a fost transferată la Institutul de Boli Cerebrovasculare pentru tratament specializat. „Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență, pentru că, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi grave, de la comă până la deces”, a explicat medicul Mugurel Rădoi, cel care s-a ocupat de îngrijirea femeii.

Medicul neagă acuzațiile și amenință cu procese

În fața acuzațiilor familiei pacientei, medicul estetician susține că Valentina a fost informată despre riscurile intervenției și că a semnat un acord înainte de operație. „Pacienta a declarat că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale”, se arată în documentul prezentat de medic. Același contract include o clauză controversată, conform căreia orice comentariu defăimător la adresa clinicii sau a personalului poate atrage obligația de a plăti daune morale.

Mai mult, documentul semnat înaintea intervenției specifica posibilitatea apariției unor situații neprevăzute care să impună proceduri diferite față de cele inițial explicate. Medicul a anunțat că va da în judecată atât familia pacientei, cât și pe oricine îi afectează reputația.

Așteptare dureroasă pentru familie

La mai bine de o săptămână de la incident, Valentina se află în continuare în moarte cerebrală, fiind menținută în viață doar cu ajutorul aparatelor. „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a declarat soțul ei, Sorin Dumitru, vizibil afectat de situație.

Cazul a stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar ancheta autorităților este în desfășurare. Rămâne de văzut dacă acuzațiile aduse medicului se vor concretiza în măsuri legale, iar familia Valentinei speră să afle adevărul despre ce s-a întâmplat în timpul intervenției.