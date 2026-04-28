Zile de post în luna mai 2026

În luna mai 2026, în calendarul ortodox, credincioșii se află în perioada de după Sfintele Paști, numită perioada Penticostarului și considerată vreme de bucurie duhovnicească în care rânduiala postului este mai ușoară decât în alte perioade ale anului. În această lună nu există un post mare, de durată, și sunt anumite dezlegări speciale, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române.

După Paștele ortodox, care în anul 2026 a fost celebrat pe 12 aprilie, luna mai începe încă sub lumina Învierii și a duminicilor speciale din Penticostar. De aceea, în zilele de miercuri și vineri din această lună, deși sunt zile de post, este dezlegare la pește.

Vineri, 1 mai – dezlegare la pește

Miercuri, 6 mai – dezlegare la pește

Vineri, 8 mai – dezlegare la pește

Miercuri, 13 mai – dezlegare la pește

Vineri, 15 mai – dezlegare la pește

Miercuri, 20 mai – dezlegare la pește

Vineri, 22 mai – dezlegare la pește

Miercuri, 27 mai – dezlegare la pește

Vineri, 29 mai – dezlegare la pește

În mod obișnuit, miercurea se postește în amintirea vinderii Domnului de către Iuda, iar vinerea în amintirea Patimilor și Răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Totuși, în perioada dintre Paști și Rusalii, datorită bucuriei Învierii și a marilor sărbători care urmează, Biserica oferă aceste dezlegări.

Sărbători cu cruce roșie în calendar ortodox mai 2026

De asemenea, în luna mai 2026 se află două mari sărbători împărătești și zile deosebite:

Joi, 21 mai este Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor), sărbătoare cu cruce roșie. Tot atunci sunt pomeniți și Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Sâmbătă, 30 mai sunt Moșii de vară (Sâmbăta morților), zi de pomenire a celor adormiți. Nu este cruce roșie, însă este o zi importantă pentru creștinii ortodocși.

Duminică, 31 mai este Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecimea), mare praznic împărătesc.

Unul dintre posturile importante din an, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe abia în luna iunie 2026, astfel încât luna mai rămâne o perioadă de post moderat, fiind zile cu dezlegare la pește.

Din punct de vedere duhovnicesc, zilele de post nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și sporirea rugăciunii, a milosteniei, a iertării și a curățirii sufletești. Tradiția ortodoxă învață că postul adevărat este însoțit de înfrânare în cuvinte, în gânduri și în fapte, pentru apropierea omului de Dumnezeu.

Calendar ortodox mai 2026

1 V Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la pește)

2 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova

3 D †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra

Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

4 L † Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin

5 M † Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi; Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou

6 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește)

7 J Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat

8 V †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la pește)

9 S Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari

10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; †) Sf. Cuv. Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

11 L †) Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor

12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului

13 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește)

14 J Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;

15 V Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei (Dezlegare la pește)

16 S Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

17 D Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan

Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin

19 M Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei

20 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește)

21 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena

22 V Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic (Dezlegare la pește)

23 S Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa

24 D † Sf. Mărt. Blandina de la Iași; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat

Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

25 L † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

26 M Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena

27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la pește)

28 J Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului

29 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian (Dezlegare la pește)

30 S Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam (Pomenirea morților – Moșii de vară)

31 D Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Vezi întregul Calendar ortodox 2026

Zilele de post și posturile în calendarul ortodox 2026

Zilele de miercuri și vineri de peste an, în afară de cele cu dezlegare, care sunt însemnate cu hărți

Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

Postul Sfintelor Paști (23 februarie-11 aprilie)

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)

Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 august)

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie )

Cum se ține corect postul – tipuri de post

Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc.

Totodată, în ceea ce privește felul cum se ține corect postul, preoții spun că postul este un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei și de mântuire. Postul poate fi de mai multe feluri:

ajunare desăvârşită sau postul negru, când nu mâncăm şi nu bem nimic o zi întreagă

postul aspru sau uscat, când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate (pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc);

postul obişnuit sau comun, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai “mâncăruri de post”, adică ne abținem de la “mâncărurile de dulce” (carne şi peşte, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime);

postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn, cum se prevede în Tipic, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an.

Când nu se fac nunți în 2026

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămâna lăsatului sec de carne (15-21 februarie)

În Postul Sfintelor Paști (22 februarie-12 aprilie)

În Săptămâna Luminată (13-19 aprilie)

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)

În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)

În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie)

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie )

