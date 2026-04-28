Zile de post în luna mai 2026

În luna mai 2026, în calendarul ortodox, credincioșii se află în perioada de după Sfintele Paști, numită perioada Penticostarului și considerată vreme de bucurie duhovnicească în care rânduiala postului este mai ușoară decât în alte perioade ale anului. În această lună nu există un post mare, de durată, și sunt anumite dezlegări speciale, potrivit rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române.

După Paștele ortodox, care în anul 2026 a fost celebrat pe 12 aprilie, luna mai începe încă sub lumina Învierii și a duminicilor speciale din Penticostar. De aceea, în zilele de miercuri și vineri din această lună, deși sunt zile de post, este dezlegare la pește.

  • Vineri, 1 mai – dezlegare la pește
  • Miercuri, 6 mai – dezlegare la pește
  • Vineri, 8 mai – dezlegare la pește
  • Miercuri, 13 mai – dezlegare la pește
  • Vineri, 15 mai – dezlegare la pește
  • Miercuri, 20 mai – dezlegare la pește
  • Vineri, 22 mai – dezlegare la pește
  • Miercuri, 27 mai – dezlegare la pește
  • Vineri, 29 mai – dezlegare la pește

În mod obișnuit, miercurea se postește în amintirea vinderii Domnului de către Iuda, iar vinerea în amintirea Patimilor și Răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos. Totuși, în perioada dintre Paști și Rusalii, datorită bucuriei Învierii și a marilor sărbători care urmează, Biserica oferă aceste dezlegări.

Sărbători cu cruce roșie în calendar ortodox mai 2026

De asemenea, în luna mai 2026 se află două mari sărbători împărătești și zile deosebite:

  • Joi, 21 mai este Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor), sărbătoare cu cruce roșie. Tot atunci sunt pomeniți și Sfinții Împărați Constantin și Elena.
  • Sâmbătă, 30 mai sunt Moșii de vară (Sâmbăta morților), zi de pomenire a celor adormiți. Nu este cruce roșie, însă este o zi importantă pentru creștinii ortodocși.
  • Duminică, 31 mai este Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecimea), mare praznic împărătesc.

Unul dintre posturile importante din an, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe abia în luna iunie 2026, astfel încât luna mai rămâne o perioadă de post moderat, fiind zile cu dezlegare la pește.

Din punct de vedere duhovnicesc, zilele de post nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și sporirea rugăciunii, a milosteniei, a iertării și a curățirii sufletești. Tradiția ortodoxă învață că postul adevărat este însoțit de înfrânare în cuvinte, în gânduri și în fapte, pentru apropierea omului de Dumnezeu.

Calendar ortodox mai 2026

  • 1 V Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la pește)
  • 2 S Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului; Sf. Matrona din Moscova
  • 3 D †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra
    Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
  • 4 L † Sf. Cuv. Mavra de pe Ceahlău; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin
  • 5 M † Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi; Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
  • 6 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la pește)
  • 7 J Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat
  • 8 V †) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Dezlegare la pește)
  • 9 S Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari
  • 10 D Sf. Ap. Simon Zilotul; †) Sf. Cuv. Calistrat de la Timișeni și Vasiova
    Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
  • 11 L †) Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
  • 12 M †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
  • 13 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Dezlegare la pește)
  • 14 J Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;
  • 15 V Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei (Dezlegare la pește)
  • 16 S Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei
  • 17 D Sf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
    Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
  • 18 L Sf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin
  • 19 M Sf. Mc. Patrichie, ep. Prusei
  • 20 M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la pește)
  • 21 J (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
  • 22 V Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic (Dezlegare la pește)
  • 23 S Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
  • 24 D † Sf. Mărt. Blandina de la Iași; Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat
    Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
  • 25 L † A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
  • 26 M Sf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena
  • 27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul (Dezlegare la pește)
  • 28 J Sf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului
  • 29 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian (Dezlegare la pește)
  • 30 S Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam (Pomenirea morților – Moșii de vară)
  • 31 D Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Vezi întregul Calendar ortodox 2026

Zilele de post și posturile în calendarul ortodox 2026

  • Zilele de miercuri și vineri de peste an, în afară de cele cu dezlegare, care sunt însemnate cu hărți
  • Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
  • Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
  • Postul Sfintelor Paști (23 februarie-11 aprilie)
  • Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)
  • Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14 august)
  • Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)
  • Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie )

Cum se ține corect postul – tipuri de post

Postul reprezintă reținerea totală de la anumite alimente și băuturi în scop religios și moral. Mai mult, creștinii trebuie să se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru înseamnă că postul trupesc trebuie însoțit de postul sufletesc.

Totodată, în ceea ce privește felul cum se ține corect postul, preoții spun că postul este un exerciţiu de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei și de mântuire. Postul poate fi de mai multe feluri:

  • ajunare desăvârşită sau postul negru, când nu mâncăm şi nu bem nimic o zi întreagă
  • postul aspru sau uscat, când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate (pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc);
  • postul obişnuit sau comun, când mâncăm la orele obişnuite, dar numai “mâncăruri de post”, adică ne abținem de la “mâncărurile de dulce” (carne şi peşte, brânză, lapte, ouă, vin, grăsime);
  • postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn, cum se prevede în Tipic, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de peste an.

Când nu se fac nunți în 2026

  • În toate zilele de post de peste an
  • În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora
  • În săptămâna lăsatului sec de carne (15-21 februarie)
  • În Postul Sfintelor Paști (22 februarie-12 aprilie)
  • În Săptămâna Luminată (13-19 aprilie)
  • În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8-28 iunie)
  • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
  • În postul Nașterii Domnului (14 noiembrie-24 decembrie)
  • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie-6 ianuarie )

Pe el îl știe toată lumea, pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Produsul de 19,49 lei vândut la Lidl în Săptămâna Iberică pe care românii îl cumpără tot mai des
10 stații cu apă gratuită pentru pasagerii de pe aeroportul Otopeni. Primele cișmele au fost deja puse în funcțiune | VIDEO
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Aris Eram, surprins în ipostaze apropiate cu o fostă concurentă de la Survivor România 2026. Au petrecut împreună într-un local din București
Unde a plecat Gabi Tamaș după ce s-au terminat filmările la Survivor România 2026: „Pentru pizza”
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
BREAKING Se amână scumpirea biletelor la metrou pentru 60 de zile
Moțiunea de cenzură PSD-AUR contra Guvernului Bolojan a fost depusă, a anunțat George Simion: „S-au strâns peste 245 de semnături”
Sorin Grindeanu, iritat când a fost întrebat dacă i-a mințit pe socialiștii europeni când a spus că nu va exista nicio colaborare cu AUR
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
