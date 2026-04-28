Vor avea libertatea de a decide singure

„Această decizie se aliniază cu viziunea strategică și economică pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite și cu dezvoltarea sectorului său energetic, inclusiv prin accelerarea investițiilor în producția internă de energie”, se arată în declarație, potrivit CNN.

„Este un semnal clar și puternic al faptului că UAE (Emiratele Arabe Unite) vor să își consolideze autonomia economică și energetică, în special în contextul din regiune, având libertatea de a decide singure nivelul producției și direcția investițiilor, fără limitările impuse de OPEC. Decizia poate avea efecte importante asupra echilibrului din piața petrolului, mai ales dacă va încuraja și alte state producătoare să își pună pe primul loc interesele naționale. În același timp, mișcarea arată că influența cartelului este tot mai des contestată într-o lume energetică aflată într-o dinamică permanentă”, explică pentru Libertatea drd. Alexandru Brușten, project Engineer at Wood.

Ce este OPEC

OPEC este un grup de națiuni majore producătoare de petrol care coordonează politicile de producție pentru a influența oferta globală de petrol și prețurile acestuia.

Această mișcare reprezintă o lovitură majoră pentru cel mai mare grup de exportatori de petrol din lume și pentru membrul său principal, Arabia Saudită. OPEC deține colectiv 36% din producția mondială de petrol și controlează împreună aproape 80% din totalul rezervelor dovedite ale lumii.

EAU a exercitat presiuni de mult timp pentru cote de producție OPEC mai mari, reflectând eforturile sale de a-și extinde capacitatea mult peste nivelurile care îi erau alocate de către cartel.

OPEC a fost înființată în 1960 de către Arabia Saudită, Iran, Irak, Venezuela și Kuweit. Emiratele Arabe Unite s-au alăturat șapte ani mai târziu.

Irakul a închis cel mai mare câmp petrolier

Irakul a suspendat, pe 3 martie 2026, producția de petrol la câmpul Rumaila, cel mai mare al țării, și a oprit exporturile de țiței prin conducta Ceyhan, pe fondul atacurilor regionale ale Iranului care încep să afecteze grav livrările celui de-al doilea mare producător OPEC.

Câmpul petrolier Rumaila, operat de BP, care producea aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, a fost închis din cauza lipsei de tancuri petroliere la terminalele de export din sudul Irakului, a anunțat Ministerul Petrolului, potrivit The National News și Reuters.

Autoritățile au invocat închiderea Strâmtorii Ormuz, care a împiedicat navele să acosteze în porturile irakiene pentru a încărca petrol destinat piețelor internaționale.

Conform surselor secundare OPEC, țara a pompat 4,157 milioane de barili pe zi în ianuarie 2026, fiind al doilea cel mai mare producător OPEC după Arabia Saudită.

Pe de ală parte, Irakul ar putea relua exporturile de petrol la nivelul de 3,4 milioane de barili pe zi în doar o săptămână, cu condiția încetării conflictului cu Iranul și redeschiderii Strâmtorii Ormuz, a declarat, pe 7 aprilie 2026, Bassem Abdul Karim, directorul companiei de stat Basra Oil Company, citat de Reuters. În prezent, producția din sudul Irakului atinge doar 900.000 de barili pe zi.













