Deocamdată, ambelor părți implicate în aparentul conflict:

-PSD își arogă imaginea de luptător pentru interesele unui segment de electorat pe care-l abandonase în favoarea AUR, ei fiind, desigur, parte din măsurile economice ale coaliției de guvernare care, în ultimul an, au sărăcit pe acești oameni păcăliți prea des la vot.

Bolojan s-a profilat ca reformatorul fără reforme, contra răilor de la PSD care au blocat reforme pe care nu le-a văzut vreunul dintre noi. Nu a existat până joi, 23.04.2026, data demisiilor miniștrilor PSD din guvern, vreun proiect de act normativ sau administrativ de reformă, publicat pe undeva pentru transparență publică, blocat de PSD. 

Sigur au existat negocieri șobolănești între cele două părți, adică lipsite de transparența democratică necesară și au existat jocuri perverse în acele negocieri. De exemplu, în cele 4 zile lucrătoare în care au trecut bugetul de stat prin Parlament în 16-19 martie 2026 (prezentat acolo de guvern cu o întârziere foarte mare față de termenul legal, adică 5 luni), PSD a tăiat în comisia de buget-finanțe, cu sprijinul AUR, banii alocați pentru stadionul de la Oradea, fieful grupării Bolojan. 

Apoi, a doua zi, iar s-a supus la vot și AUR și-a schimbat votul (probabil primind mai mult la negocierea cu Bolojan) și, desigur, cei conectați la acea investiție publică, nenecesară în aceste vremuri de austeritate și suferință pentru milioane de oameni din această țară, au răsuflat ușurați.  

Să spunem clar: dacă ar fi fost pe bune separarea dintre PSD și Bolojan, acesta din urmă ar fi demis deja toți demnitarii și funcționarii PSD (secretari de stat etc.) a căror rămânere în funcție depinde de pixul și decizia sa politică, de prim-ministru. Se poate face ușor comparație între acest divorț mimat și cel din 2007, când premierul Tăriceanu (care conducea și PNL de atunci) s-a separat pe bune de PD-ul lui Băsescu-Boc… 

Probabil fluviile de bani publici continuă să curgă spre clientelele acestor partide, care împreună au nenorocit finanțele publice ale României după 2021. În plus, vineri, 24.04.2026, la Europa FM, Bolojan a ținut să dea un mesaj public fără echivoc, în favoarea celor peste 88% din primarii din România, care aparțin celor două partide înfrățite după 2021, PSD + PNL: „Votul din două tururi, în general, favorizează schimbarea, pentru că în turul doi e de obicei un referendum împotriva primarului în funcţie, dar, în acelaşi timp, pulverizează lucruri”. 

Bolojan a mai precizat că sistemul de vot din primul tur favorizează stabilitatea şi îl ajută pe cel care este în funcţie, pentru că, să faci lucruri bune, ai nevoie de timp, ai nevoie de mandate. 

Deci Bolojan crede că este în regulă ca un primar să stea în funcție chiar și 30-40 de ani (dacă rezistă biologic și este ales, desigur), nu menționează nici măcar o limită de 3 mandate, adică 12 ani (mai mult decât maximul de 10 ani cât poate sta în funcție președintele României), o perioadă arhisuficientă pentru un primar bun să facă multe lucruri pentru cetățeni, iar apoi să meargă în altă funcție, la nivel local sau național, dacă este atât de performant.  

Ce rău a ajuns PNL, un partid rezultat din fuziunea fostelor partide de centru-dreapta, PNL și PDL (care, de exemplu, la alegerile parlamentare din 2008 luau împreună peste 50% din mandatele din Parlament), să fie condus de un personaj cu o viziune a democrației atât de obtuză! Prietenul politic al lui Ilie Bolojan, recte Ciprian Ciucu, chiar în seara de 7.12.2025, după câștigarea mandatului de primar general al Bucureștiului la alegerile organizate conform viziunii bolojeniste într-un tur, exprima sincer public regretul pentru uriașul deficit de legitimitate: fusese ales doar de aproximativ 11% din alegătorii cu drept de vot! Un detaliu pentru iubitorul de stabilitate Bolojan…

Care este adevărul

Pentru sănătatea unei societăți democratice, este absolut esențială primenirea conducerii politice. De aceea se țin alegeri periodic. Când deținătorii puterii legislative fac legile astfel încât să blocheze în mod deliberat șansele de schimbare prin vot democratic a primarilor (și altora, precum președinți de consilii etc), Constituția este încălcată flagrant. Așa-zisa stabilitate este, de multe ori, o cimentare a unor rețele de corupție și drenare de bani publici, din investițiile uriașe care se derulează de către unele autorități locale (de multe ori cu bani alocați de la bugetul central). 

Acum trei săptămâni, președintele Nicușor Dan a făcut o referire discutabilă la magistratul italian Giovanni Falcone. Eu i-aș aminti de serialul italian „Caracatița”, având ca personaj pozitiv pe comisarul Corrado Cattani. Pentru că, dacă Nicușor Dan eșuează să-și îndeplinească mandatul primit de la peste 6,1 milioane de români pe 18.05.2025, mafia din România va ajunge mai puternică decât acea mafie din „La Piovra”.

Mafiile de tot felul au găsit teren fertil să prospere mai ales prin capturarea conducerii marilor partide parlamentare. Cunosc mulți oameni valoroși din toate partidele, dar nu e deloc clar cum oamenii cei mai merituoși din fiecare partid nu ajung la vârful acestora, ci acolo ajung constant diverse personaje periculoase pentru România. E faimoasă poza de acum câțiva ani cu cei doi zburători Nordis, Ciolacu și Grindeanu, luând în mână știuca lui Dragnea în barcă pe lacul Belina din Teleorman. 

De ce se pretau la astfel de gesturi ritualice de supunere față de șeful de atunci al caracatiței PSD-iste? Pentru a primi sprijinul șefului ca să ajungă și ei mai sus în funcții. Deci nu pe merit, nu pe rezultate concrete ale activității, nu pe cinste, ci pe slujirea interesului găștii. Dragnea a făcut pușcărie pentru niște fapte ridicole, nu pentru vreun mare jaf din bani publici petrecut în acele vremuri. 

După ce a cheltuit într-un singur an peste 12 miliarde de euro doar din fondul de rezervă al Guvernului, Ciolacu se bucură de clipe frumoase de viață, nederanjat de vreun magistrat nici măcar cât Dragnea. Iar Grindeanu joacă acum disciplinat rolul de ajutor pentru a crește imaginea lui Bolojan.

Există în statul român mulți patrioți, care nu apar în public și se luptă pe bune cu diversele mafii care de zeci de ani storc enorm de mulți bani din buzunarele românilor. Dar impactul pozitiv pe care ei îl pot face este limitat, dacă locatarul de la Cotroceni (indiferent care este el) face înțelegeri netransparente cu acest partide parlamentare dominante, în loc să se lupte cu ele pentru interesul poporului român, atunci când e cazul. 

Noul procuror general și noii procurori-șefi numiți în funcții de președintele Dan pe 8 aprilie 2026 au șansa istorică de a lupta cu aceste mafii transpartinice cimentate în toți acești ani. Poate vom trăi, cei mai mulți dintre noi, să vedem o minune. Sau poate vom rămâne în aceeași mlaștină a acestor unor micimi policianiste…

George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
