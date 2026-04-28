Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”

Într-un interviu postului de radio, Barna atrage atenția asupra riscurilor majore pentru România în contextul unei crize politice fără precedent.

De asemenea, el subliniază că acțiunile PSD pun în pericol stabilitatea țării într-un moment crucial.

„România își dă foc la acoperiș, pentru că asta a făcut practic domnul Grindeanu în această perioadă (…). Domnul Grindeanu și PSD au hotărât să joace poker cu viitorul României, într-o perioadă în care criza este fără precedent”, adaugă eurodeputatul.

Dan Barna evidențiază că această criză politică intervine într-un moment critic pentru accesarea unor fonduri esențiale.

„Nu putea să fie un moment mai prost, mai nefericit (…), vorbesc aici de cele 16 miliarde din programul SAFE și cele 10 miliarde din PNRR”, a adăugat eurodeputatul USR.

România plătește un cost economic semnificativ pentru instabilitatea politică, iar acest impact este vizibil în dobânzile crescute la împrumuturi, fluctuațiile cursului valutar și riscurile legate de accesarea fondurilor PNRR, avertizează Confederația Patronală Concordia.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marți că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea de cenzură, că aceasta a fost depusă și că nu are emoții că nu va trece de Parlament și Guvernul Bolojan nu va cădea.

Ulterior, într-o conferință de presă, Simion a spus că sunt 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai.

Varianta finală a moțiunii de cenzură are 7 pagini și începe astfel: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.