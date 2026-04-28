Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”

Într-un interviu postului de radio, Barna atrage atenția asupra riscurilor majore pentru România în contextul unei crize politice fără precedent.

De asemenea, el subliniază că acțiunile PSD pun în pericol stabilitatea țării într-un moment crucial.

„România își dă foc la acoperiș, pentru că asta a făcut practic domnul Grindeanu în această perioadă (…). Domnul Grindeanu și PSD au hotărât să joace poker cu viitorul României, într-o perioadă în care criza este fără precedent”, adaugă eurodeputatul.

Dan Barna evidențiază că această criză politică intervine într-un moment critic pentru accesarea unor fonduri esențiale.

„Nu putea să fie un moment mai prost, mai nefericit (…), vorbesc aici de cele 16 miliarde din programul SAFE și cele 10 miliarde din PNRR”, a adăugat eurodeputatul USR.

România plătește un cost economic semnificativ pentru instabilitatea politică, iar acest impact este vizibil în dobânzile crescute la împrumuturi, fluctuațiile cursului valutar și riscurile legate de accesarea fondurilor PNRR, avertizează Confederația Patronală Concordia.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat marți că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moţiunea de cenzură, că aceasta a fost depusă și că nu are emoții că nu va trece de Parlament și Guvernul Bolojan nu va cădea.

Ulterior, într-o conferință de presă, Simion a spus că sunt 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. Moțiunea de cenzură va fi votată pe 5 mai.

Varianta finală a moțiunii de cenzură are 7 pagini și începe astfel: „România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D
Comentează
Comentează

Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot!Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte despre PSD chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot!Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte despre PSD chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul anului
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Parteneri
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Moarte cerebrală după o operație estetică. Medicul se apără: „Pacienta a fost informată”. Cazul ajunge în fața judecătorilor
Știri România 15:46
Moarte cerebrală după o operație estetică. Medicul se apără: „Pacienta a fost informată”. Cazul ajunge în fața judecătorilor
Ministrul Finanțelor anunță că dobânzile la care se împrumută România au crescut rapid, pe fondul crizei politice
Știri România 15:41
Ministrul Finanțelor anunță că dobânzile la care se împrumută România au crescut rapid, pe fondul crizei politice
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Adevarul.ro
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
„Pirlo nu rezistă 3 luni cu Gigi Becali!” Adi Mutu și Mitică Dragomir, analiza viitorului antrenor al FCSB
Fanatik.ro
„Pirlo nu rezistă 3 luni cu Gigi Becali!” Adi Mutu și Mitică Dragomir, analiza viitorului antrenor al FCSB
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Chefi la cuțite 28 aprilie 2026. Conflict puternic între jurați. Chef Sautner: „Nu permit nimănui să vorbească așa!”
Stiri Mondene 16:09
Chefi la cuțite 28 aprilie 2026. Conflict puternic între jurați. Chef Sautner: „Nu permit nimănui să vorbească așa!”
Alexandra Stan a publicat prima ecografie cu fetița ei, Eva. „Nu pot descrie sentimentul. E unic în lumea asta”
Stiri Mondene 15:47
Alexandra Stan a publicat prima ecografie cu fetița ei, Eva. „Nu pot descrie sentimentul. E unic în lumea asta”
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Primar PSD, despre moţiune: Ne-am făcut de râs încă o dată, sunt foarte mulţi nemulţumiţi în partid
ObservatorNews.ro
Primar PSD, despre moţiune: Ne-am făcut de râs încă o dată, sunt foarte mulţi nemulţumiţi în partid
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax.ro
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax.ro
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp
KanalD.ro
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp

Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
Politică 16:35
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D
Analiză
Politică 14:30
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Fanatik.ro
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal