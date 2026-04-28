Teorii despre „călătoria în timp”, în urma atacului de la Cina Corespondenților

Donald Trump și ceilalți invitați de la Cina Corespondenților, un eveniment organizat anual de Casa Albă, au scăpat nevătămați. Investigațiile asupra atacului sunt în plină desfășurare, dar un detaliu bizar legat de numele agresorului a aprins internetul.

A fost descoperit pe platforma X un mesaj din 2023 care conține doar numele „Cole Allen”, conform publicației Blick. Acest detaliu a declanșat teorii spectaculoase privind posibilitatea călătoriilor în timp.

Cole Allen — Henry Martinez (@HenryMa79561893) December 22, 2023

Postarea a fost publicată pe 22 decembrie 2023 de un cont numit Henry Martinez, care, la momentul respectiv, nu a atras atenția. Acum, mesajul are peste 50 de milioane de vizualizări, iar profilul lui Martinez ridică și mai multe semne de întrebare.

Conform conspiraționiștilor, imaginea de copertă a contului ar avea o legătură ciudată cu o fotografie a lui Donald Trump, făcută pe 13 iulie 2024, imediat după un alt atac asupra sa, când acesta apare cu o ureche însângerată și pumnul ridicat. Comparând cele două imagini, se sugerează o suprapunere „înfricoșătoare”.

INSANEEEE!!!!!



Cole Tomas Allen interned at NASA in 2014.



Same year: NASA paper with Henry Martinez as author.



Dec 2023: X account Henry Martinez posts one single tweet



"Cole Allen."



Banner?



A screenshot of the EU “Time Machine” project.



Account never posted again.



Banner… https://t.co/SSnP3cNQa3 pic.twitter.com/IQLYI4ErvC — Exocija (@Exocija) April 26, 2026

Un alt detaliu bizar folosit în aceste teorii este legat de identitatea lui Henry Martinez. Conform conspiraționiștilor, acesta ar fi un cercetător NASA dispărut, iar postarea din 2023 ar fi un „mesaj din viitor”. Deși în Statele Unite se înregistrează dispariții de oameni de știință, nu există dovezi care să susțină ipoteza că aceștia ar fi descoperit călătoria în timp.

Cu toate acestea, jurnalistul David Puente, citat de Blick, consideră că postarea de pe contul X este doar o glumă elaborată, menită să creeze confuzie. „Este o metodă simplă de trolling”, explică acesta, în timp ce detaliază procesul: crearea unui cont privat, postarea unor mesaje vagi despre persoane sau evenimente, ștergerea celor nerelevante odată ce un eveniment coincide cu postarea, și apoi trecerea contului la public, atrăgând astfel atenția și urmăritori.

Suspectul în cazul atacului armat a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor asupra lui Donald Trump

Cole Allen a fost pus sub acuzare, luni, pentru tentativă de omor asupra președintelui Statelor Unite și două infracțiuni legate de arme, relatează AFP și CNN.

Bărbatul este acuzat de tentativă de omor asupra preşedintelui Statelor Unite, transportul unei arme de foc cu intenţia de a comite o infracţiune gravă şi folosirea unei arme de foc în timpul unei infracţiuni violente.

Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, riscă să fie condamnat la închisoare pe viață, dacă va fi găsit vinovat pentru tentativă de omor asupra lui Trump.

Suspecul ar fi lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula „Asasinul federal prietenos” și își anunța intenția de a lua ca țintă oficiali de rang înalt prezenți în sala de bal a hotelului în care a fost organizată Cina Corespondenților de anul acesta.



